NHL ONLINE: Dallas - Seattle. Sedmý duel. Faksa hraje o finále konference

Český útočník Radek Faksa nastupuje v dresu Dallasu do sedmého zápasu play off proti Seattlu • Reuters / Stephen Brashear

V play off NHL se čeká na poslední postupující tým do boje o postup do finále Stanley Cupu. O postup do finále konference hrají hokejisté Dallasu a Seattlu v nevyzpytatelném sedmém zápase. V dresu Stars nastupuje do rozhodujícího utkání také český útočník Radek Faksa. Na vítěze čeká v dalším kole vyřazovací části Las Vegas. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.