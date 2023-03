Pohled do hokejové kuchyně Sportu: Jak získat (a pustit) info o přestupech

Nejzajímavější období hokejového roku pomalu vrcholí. Play off, to jsou konečně ty pravé emoce. A taky pořádná šichta pro hokejové redaktory. Klasické pokrývání zápasů, analýzy, probírání se daty, hledání důvodů (nejen) sparťanského krachu. Ale i výhledy poražených na další sezonu. Jaké změny v kádru přijdou, kdo zmizí v zahraničí… Jak tyhle zákulisní informace získat a ověřit? Jak rozhodnout, kdy už s něčím ven a kdy ještě počkat - a pak třeba tlouct hlavou o zeď, že někdo byl rychlejší? Nahlédněte do zákulisí hokejové redakce Sportu s newsletterem Ryšavý Kuchař , v němž vám dvojice výrazných autorů každý týden naservíruje to nejzajímavější z hokejového dění. Podívejte se, jak vypadá aktuální vydání a přihlaste se k odběru !

Vítejte v naší hokejové kuchyni!

Tak schválně, kdo z vás to čekal?

Přiznáme se, že my rozhodně ne. Mašina z metropole škytla naposled. Zatímco top stroje si to rozdají v semifinále play off, Sparta už parkuje v garáži. Na Třinec nestačila. Prohrála 2:4 na zápasy. Obranný val Ocelářů nepřelezla.

Sportovní manažer Pražanů Jaroslav Hlinka má jasno. "Nedávali jsme góly, netáhli nám lídři," říkal do telefonu ve středu ráno, jen pár hodin po konci sezony. Přiznal taky vlastní odpovědnost. On byl tím, kdo spolu s Petrem Tonem stavěl kádr, kterému v klíčové fázi ročníku evidentně cosi chybělo.

Zároveň taky vyzdvihl Třinec. "Bylo vidět, že jsou vítězové. Vyhráli třikrát v řadě titul, je to znát. Vědí, jak na to. Kudy vede cesta ke zlatu, co všechno musí obětovat. My cestu furt hledáme."

Po rozhodujícím šestém utkání, které Oceláři zvládli jasně 5:1 se Werk arenou začala nést skladba Kouzlo od Kapitána Dema. Několikrát se zopakoval refrén, v němž se zpívá: "To je to kouzlo, co my dokážeme."

Víc trefné to ani být nemohlo. Play off, čas pro Oceláře. Že proti vám stojí ambiciózní, velkými jmény natřískaný gigant, který ve druhé půlce základní části válcoval celou soutěž? Pfff... Play off je jiná soutěž, přepínáme do módu totální nasazení. A právě tohle je "to kouzlo, co my dokážeme".

Trenér Zdeněk Moták to přiznal už po vítězném předkole s Litvínovem. Nekutal nový tunel. Naskočil na trať, kterou už před ním postavil Václav Varaďa. Hráči už seděli ve vagonech, jen čekali, až k nim přistoupí jejich strojvůdce.

Ještě před dvěma týdny bychom to neřekli, ale Sparta takové hráče, na jakých staví už roky Oceláři, neměla. Daniel Voženílek, nejlepší bodový power forvard v lize. Martin Růžička, geniální tvůrce hry a rapl, který spoluhráče dovede nakazit alergií na prohry. Tomáš Marcinko, obrovský silový centr, který soupeře bodá v brankovišti. Vladimír Dravecký, motorová myš a srdce týmu, který neuteče jedinému souboji a navrch je schopný v pravý čas přispět gólem.

Vsaďte se, že svým buz... defenzivním a extrémně účinným hokejem Třinec bude kousat i dalšího favorita z Pardubic. Kéž by se série protáhla třeba až na mezní sedm zápasů! Ve čtvrtfinále jsme sedmičkový nervák neviděli žádný. Tak snad teď. Nejlepší fáze ročníku graduje. Bavte se!

Váš

Ryšavý (Pavel)

Kuchař (Ondra)

Info ze zákulisí. Jak se k němu dostat?

Každý novinář by chtěl mít zprávu první, nebo ji vypálit co nejrychleji. A pokud možno, ať je v ní vše správně, ať všechno sedí... Jestli něco fanoušci nejvíc řeší, tak přestupové spekulace. Tenhle týden jsme jich pár rozjeli. Snad budeme mít dobrou úspěšnost.

V první řadě se Pardubicím rozpadne jejich brutálně silná gólmanská sestava. Dominik Frodl odejde do Varů a důvod je logický. Nikam by se za Romanem Willem neposunul.

Ale taky najdete brankáře, kteří si do hlavy nasadí, že jim moc nevadí, když nechytají. Prostě trénují a čekají na první šanci, kterou nechtějí pustit. Třeba jako Matěj Machovský v Hradci.

„Abych se přiznal, nevím, co z toho všichni dělají. Možná vypadá blbě, když nechytáte nějakou dobu. Jenže každý den trénujete, s týmem jste, jezdíte na všechny zápasy.“

Hlavně v klidu, že? Takhle reagoval na otázku, jestli nebyl vyklepaný ze situace, do které ho trenér Martinec vyslal. V základní části chytal jen dva zápasy, předtím pár měsíců nic, z Finska odešel bez fanfár. Najednou po první prohře v play off musel pokračovat výhrou. Jinak hrozil Mountfieldu malér. No a klub s Machovským v bráně vyhrál čtyřikrát v řadě.

Mimochodem, tímhle výkonem si dává slušný inzerát, aby po něm někdo skočil. Pro příští rok byl bez práce, chvíli se mělo jednat s Libercem, ale dohodě nedošlo. Tak třeba přijde laso znovu.

Velkým tématem je samozřejmě Kometa, kde zůstává Dominik Furch. Ale končit by měla klubová ikona Marek Čiliak. Loučil se už po sezoně 2019/2020. Teď je to ale asi definitivní. A do Olomouce by měl potřetí v kariéře nastoupit Jakub Sedláček, kterému se daří na Slovensku.

A teď to hlavní. Jak se k takovým informacím dostaneme? Posloucháme, ptáme se, ověřujeme. A když je to padesát na padesát, tak ano, riskujeme. Buď zveřejníme a pak bušíme hlavou do zdi, že jsme neměli, když je to trefa vedle. Nebo opatrně počkáme a pak bušíme hlavou do té samé zdi, že jsme měli být většími střelci. Anebo se trefíme, zeď je ušetřena a my chodíme celý den s rukama nad hlavou.

Ne, ta poslední věta je vtip.

Občas nám fanoušci napíší na sociální sítě, jestli platí varianta hráče XY do klubu ABC. Většinou se tady musíme omluvit, protože co víme, píšeme. Ale zároveň uděláme jedno přiznání. V době, kdy sociální sítě řídí svět, máte často taky velmi dobré informace.

Zaujalo nás

Foto týdne

Lekli jste se? Pak gratulujeme, protože jste se dokonale vžili do kůže hokejistů Sparty. Snímek pořídil v Třinci náš fotograf Michal Beránek. A přesně vystihuje, jak favorit série viděl brankáře Ondřeje Kacetla. Prostě bubák, na kterého hodíte puk a zdrháte, co nejdál to jde.