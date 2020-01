Poulíček o pardubickém boji: Jedině tak odvrátíme katastrofu. Jiné cesty není | iSport.cz

Takhle vypadá totální boj. Poslední Pardubice se nadupaného Třince nelekly. Kousaly, dřely. Jen jediné, co z klání vytřískaly, je dobrý pocit za kvalitní práci. Přesto prohrály 2:3. „Je to o nás. O našich hlavách a našich rukách. Kvalitou nás asi předčí spousta týmů, ale když budeme chtít víc než oni, není jiná cesta, než že body získáme my,“ rozebíral hru Dynama útočník Patrik Poulíček. Proti Třinci dal dva góly a tyč.

Pardubický zápal byl extrémní. Třinecký talent ale taky. Sedí něco jako slavné fotbalové přirovnání klacky proti tankům?

„Podívejte se na třinecká jména a jejich soupisku. Tam se nedá říct ani popel. Mají velkou kvalitu, která je znát. Tihle hráči řeší situace jinak než my. Jsou zkušenější, klidnější. My vypadli ve druhé třetině z tempa a darovali jim dva góly. Nedařilo se nám dostat do hry, nenechali jsme odpočinout naše beky a oni nás potrestali. Stejně jsme ale dokázali srovnat na 2:2. Škoda ovšem pak toho třetího gólu.“

Zvládat zápasy jako s Třincem každý večer, asi nemáte v tabulce takové trable. Je zarážející, proč tohle přijde jenom občas?

„To je naše bolest celou sezonu. Jsme schopni to předvést jeden zápas, dva. A pak zase vypadneme z role, nepochopitelně přestaneme dělat věci, které nás mohou někam dovést. Sami se přitom přesvědčujeme, že nám to přináší kvalitní hru, někdy i body, s Třincem tedy ne. Musíme se utvrdit v tom, že jiná cesta není. Tohle je jediný způsob, jak odvrátit katastrofu.“

Věřit stejnému způsobu a plnit stejné úkoly, ať je na druhé straně Třinec, Olomouc nebo Litvínov?

„Právě, to musí být úplně jedno. Nemůžeme se dívat, kdo hraje proti nám a neměli jsme se na to tedy dívat ani před dvěma měsíci. Ať proti nám jde kdokoliv, je důležité, abychom předváděli stejnou bojovnost, dokázali puk sežrat, nepustili ho do brány.“

Z toho pak vylezou dobré individuální výkony, jako váš dvougólový večer s Třincem?

„Sám jsem byl překvapený, co se to dělo. (hořce se usměje) Dostával jsem se do zakončení, měl střely. Dal jsem dva góly a klidně dva tam mohly ještě padnout. Na konci Rolas (Tomáš Rolinek) výborně vybojoval puk, já se ho snažil zamést do branky, bohužel to tam neprošlo. Asi jsem mohl volit jiné zakončení, i když jsem byl blízko... Jo, zápas s Třincem mi sedl, kéž by to takhle šlo dál a hlavně, aby to vedlo k nějakému výsledku příště.“

Jaký dopad měl na pardubické nasazení návrat Tomáše Rolinka?

„Vnímám ho jako obrovskou osobnost v kabině. Nechci, aby to vyznělo tak, že shazuju jeho hru, ale pro mě má ten obrovský přínos, že on tam s námi je. Vždycky nás dovede podržet, povzbudit. Je hrozně velké plus, že ho tady máme zpátky.“

Jen vám po jeho návratu odpárali písmeno „A“ pro zástupce kapitána. Chlapské ego neutrpělo?

„No, všimnul jsem si, že ho tam nemám. (usměje se) Byla pro mě pocta mít tohle písmeno na dresu. Ale komu jinému ho dát než Rolasovi? Dát ho někomu jinému, mrzelo by mě to. Ale tady to vážně nehrozí. Já bych mu ho dal snad i sám, kdyby mi ho nesebrali. Pro mě se nic nemění, musím dělat na ledě nějakou práci, odvádět ji ještě líp. To je základ.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:12. Poulíček, 41:22. Poulíček Hosté: 29:59. Wolski, 36:05. Wolski, 51:14. O. Kovařčík Sestavy Domácí: Kantor (Kacetl) – Mikuš, J. Zdráhal, J. Kolář (C), T. Voráček, Ivan, Holland, Hrádek – Mandát (A), R. Kousal, Tybor – Machala, Harju, Svačina – Kusý, Poulíček, Látal – Blümel, Rolinek (A), Paulovič. Hosté: Kváča (Štěpánek) – M. Doudera, Krajíček (C), D. Musil, Galvinš, Gernát, Roth – Wolski, P. Vrána, Martin Růžička (A) – M. Stránský, Marcinko, Hrňa – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský (A), Polanský, Dravecký – Hrehorčák. Rozhodčí Pražák, Veselý – Jindra, Zíka. Stadion enteria arena