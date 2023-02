Oktagon 39 ONLINE: Šampion zkusí v Mnichově novou váhu. Bitka autobusáka

Program | Oktagon 39: Mnichov

HLAVNÍ KARTA

Do 77,1 kilogramu | Christian Jungwirth (Něm.) vs. Neves Denilson de Oliveria (Braz.)

Do 93 kilogramů | Alexander Poppeck (Něm.) vs. Martin Zawada (Něm.)

Do 65,8 kilogramu | Losene Keita (Bel.) vs. Samuel Bark (Švéd.)

Do 93 kilogramů | Rafael Xavier (Braz.) vs. Pavol Langer (Sloven.)

Do 70,3 kilogramu | Ronald Paradeiser (Sloven.) vs. Vlado Šikić (Chor.)

Do 120,2 kilogramu | Hatef Moeil (Něm.) vs. Wallyson Carvalho (Braz.)

PRELIMS

Do 77,1 kilogramu | James Lewis (Velká Brit.) vs. Niklas Stolze (Něm.)

Do 65,8 kilogramu | Vladimír Lengál (ČR) vs. Michael Deiga-Scheck (Něm.)

Do 77,1 kilogramu | Marek Bartl (ČR) vs. Kevin Hangs (Něm.)

FREE PRELIMS

Do 77,1 kilogramu | Francesco Bocca (It.) vs. Tayo Odunjo (Velká Brit.)