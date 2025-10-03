Boj o finále Tipsport Gamechangeru. Poslední Čech vs. šampion Engizek
V sobotu zažije bratislavská Tipos aréna velký večer. Turnaj Oktagon 77 nabídne semifinálové duely milionové pyramidy Tipsport Gamechanger, které rozhodnou o tom, kdo se utká ve finále třetí sezony projektu. Do akce půjde i poslední český zástupce v soutěži, Dominik Humburger, který se postaví šampionovi Kerimu Engizekovi.
Turecký šampion střední váhy Kerim Engizek už jedenáct let nepoznal porážku. Drží sérii 16 výher v řadě a v Oktagonu už ukázal svou dominanci, když porazil pětici soupeřů včetně bývalého šampiona Patrika Kincla. Na Štvanici porazil Angličana Micka Stantona v prvním kole a nyní má na dosah postup do finále a šanci získat hlavní odměnu 300.000 eur (zhruba 7,5 milionu korun).
Do cesty se mu ale postaví poslední český zástupce v pyramidě – Dominik „Hambáč“ Humburger. Voják z povolání zaujal při svém debutu v organizaci, kdy v Karlových Varech ukončil Samuela Krištofiče technickým knockoutem ve druhém kole.
Je také prvním bojovníkem v historii Oktagonu, který získal bonus za výkon večera ve svých dvou úvodních zápasech. V osmifinále Tipsport Gamechangeru pak porazil Jihoafričana Marka Hulmeho a ukončil jeho pětizápasovou vítěznou sérii.
V obou případech byl Humburger považován za outsidera a v obou zápasech prohrál první kolo, po němž však dokázal otočit průběh a zvítězit. Nyní se český viking postaví samotnému šampionovi divize. „Je to pro mě čest proti němu nastoupit. Určitě je to největší výzva mé kariéry. Jsem rád, že když si ještě nemůžu sáhnout na ten pás, tak si aspoň zazápasím s jeho držitelem,” uvedl Humburger na pozápasové tiskové konferenci na pražské Štvanici.
Favorit Jotko a Khajevand jako MMA popelka
Druhé semifinále nabídne souboj zkušeného polského veterána Krzysztofa Jotka a německo-íránského bojovníka Hojata Khajevanda. Jotko má za sebou 17 zápasů v UFC a na evropské půdě dosud nikdy neprohrál. V Oktagonu si nejprve poradil se šampionem welteru Ionem Surdu a následně přejel slovenského bijce Marka Mazúcha.
Mezi soupeři panuje respekt, nicméně Jotko nepochybuje o svém vítězství: „Viděl jsem, že Hojat je opravdový bojovník s velkým srdcem. Ale také jsem si všiml mnoha technických a taktických chyb. Proti mně to bude úplně jiný příběh. Mít srdce a charakter je hezké, ale pokud se chceš dostat na samý vrchol, potřebuješ mnohem víc než to. Promiň, Hojate, brzy to zjistíš.“
Hojat Khajevand se do pyramidy dostal z rezervního zápasu a stal se tak prvním „náhradníkem“ v historii organizace, jenž se probojoval až do semifinále. Wrestling trénuje od 10 let a pokud naváže na své předešlé výkony, může Jotkovi připravit velmi nepříjemný večer.
Slovenský miláček publika Samuel „Pirát“ Krištofič se po osmifinálové porážce s Humburgerem vrací do hry jako náhradník. V hlasování fanoušků dostal druhou šanci a v Bratislavě se utká s nebezpečným Němcem Jaimem Corderem, který drží sérii čtyř výher a naposledy ukončil Davida Hoška. Pro Piráta to bude klíčový zápas, pokud si chce udržet ambice na špičku divize.