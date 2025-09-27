UFC 320: Procházka vs. Rountree Jr. - datum a čas, hlavní karta a kde sledovat živě?
Už v noci z 5. na 6. října se dočkáme dalšího vystoupení Jiřího Procházky, kterého čeká souboj s Američanem Khalilem Rountreem Jr.. Duel je součástí galavečera Ankalaev vs. Pereira. Podrobné informace o turnaji UFC 320 naleznete v článku.
Vše o UFC 320: Procházka vs. Rountree Jr.
Datum: neděle 5. října 2025
Čas: 04:00 SEČ
Místo: T-Mobile Arena, Las Vegas
Hlavní zápas: Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira
TV přenos: Nova Sport 6
UFC 320: program a hlavní karta turnaje
Hlavní karta
Magomed Ankalaev (Rus.) vs. Alex Pereira (Bra.)
Light Heavyweight
Merab Dvalishvili (Gru.) vs. Cory Sandhagen (Rus.)
Bantamweight
Jiří Procházka (ČR) vs. Khalil Rountree Jr. (USA)
Light Heavyweight
Josh Emmet (USA) vs. Youssef Zalal (Mar.)
Featherweight
Abus Magomedov (Něm.) vs. Joe Pyfer (USA)
Middleweight
Prelims
Ateba Gautier (Kam.) vs. Ozzy Diaz (USA)
Middleweight
Edmen Shahbazyan (USA) vs. Andre Muniz (Bra.)
Middleweight
Chris Gutierrez (USA) vs. Farid Basharat (Brit.)
Bantamweight
Early Prelims
Macy Chiasson (USA) vs. Yana Santos (Bra.)
Women's Bantamweight
Patchy Mix (USA) vs. Jakub Wiklacz (Pol.)
Bantamweight
Veronica Hardy (Ven.) vs. Brogan Walker (Guam.)
Women's Bantamweight
Procházka vs. Rountree Jr.: Vítěz bude vyzyvatelem na titul
Oba soupeře spojuje prohra s Alexem Pereirou a vítězný návrat proti Jamahalovi Hillovi. Procházka patří mezi nejzajímavější MMA zápasníky a díky svému neortodoxnímu a zábavnému stylu má v UFC mnoho fanoušků. Již od svého vstupu do UFC se řadí mezi úzkou špičku.
Jeho soupeř, Khalil Rountree Jr., si svou cestu musel prošlapat tvrdými bitvami. Američan debutoval v UFC už v roce 2016 a dlouho nepatřil k nejlepším bojovníkům. Zkušenosti začal zúročovat v roce 2021, když ovládl pět soubojů za sebou. Následně přišla jeho titulová šance proti Pereirovi, kde padl KO ve 4. kole.
Posledních 5 zápasů Jiřího Procházky
Dvaatřicetiletý zápasník z Hostěradic má za sebou 31 výher, 5 proher a 1 remízu. Procházka trénuje v brněnském Jetsaam Gymu pod vedením Martina Karaivanova a Jaroslava Hovězáka. V UFC nastoupil do sedmi duelů a zaznamenal pět výher a dvě porážky. V této organizaci patří mezi nejzábavnější bojovníky a většina jeho vítězství mu vynesla i ocenění za Výkon večera.
Jiří Procházka je jediný český zápasník, který získal titul této slavné organizace. Šampionem polotěžké váhy se stal, když na galavečeru UFC 275 porazil na submisi Glovera Teixeiru.
Datum
Událost
Zápas
18. 1. 2025
UFC 311
Jiří Procházka vs. Jamahal Hill (TKO)
30. 6. 2024
UFC 303
Jiří Procházka vs. Alex Pereira (TKO)
14. 4. 2024
UFC 300
Jiří Procházka vs. Aleksandar Rakič (TKO)
11. 11. 2023
UFC 295
Jiří Procházka vs. Alex Pereira (TKO) - sestřih
12. 6. 2022
UFC 275
Jiří Procházka vs. Glover Teixeira (submise) - sestřih
Kde sledovat Procházka vs. Rountree Jr. živě v TV?
Přímý přenos turnaje UFC 320 včetně zápasu Jiřího Procházky s Khalilem Rountreem Jr. vysílá v Česku stanice Nova Sport 6. Zápas Jiřího Procházky přijde na řadu ke konci turnaje. Hlavní karta začíná 5. října od 4:00 SEČ.
Další možností je sledování sázkové kanceláře TV Tipsport. Podmínkou je mít aktivní účet a vsazený tiket.
Jak naladit Nova Sport 6?
Stanici Nova Sport 6 naladíte u celé řady poskytovatelů.
Společnost
Balíček
Cena za měsíc
Oneplay
Extra Sport
499 Kč (pro zákazníky O2)
T-Mobile
M Plus
199 Kč/měsíc (platí prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
299 Kč
Skylink
Kombi+
298 Kč (cena za první 3 měsíce)
Telly
Sport
300 Kč (cena za první 3 měsíce)