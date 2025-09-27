Předplatné

UFC 320: Procházka vs. Rountree Jr. - datum a čas, hlavní karta a kde sledovat živě?

Oficiální plakát na souboj s Rountreem
Oficiální plakát na souboj s RountreemZdroj: Instagram
Jiří Procházka porazil Jamahala Hilla na technické KO
Jiří Procházka porazil Jamahala Hilla na technické KO
Bijec v akci
Před odletem nechybělo jedno orosené
Oholený Jiří Procházka
Jiří Procházka s trenéry
Jiří Procházka
9
Fotogalerie
Otakar Plzák
UFC
Začít diskusi (0)

Už v noci z 5. na 6. října se dočkáme dalšího vystoupení Jiřího Procházky, kterého čeká souboj s Američanem Khalilem Rountreem Jr.. Duel je součástí galavečera Ankalaev vs. Pereira. Podrobné informace o turnaji UFC 320 naleznete v článku.

Vše o UFC 320: Procházka vs. Rountree Jr.

Datum: neděle 5. října 2025

Čas: 04:00 SEČ

Místo: T-Mobile Arena, Las Vegas

Hlavní zápas: Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira

TV přenos: Nova Sport 6

UFC 320: program a hlavní karta turnaje

Hlavní karta

Magomed Ankalaev (Rus.) vs. Alex Pereira (Bra.)

Light Heavyweight

Merab Dvalishvili (Gru.) vs. Cory Sandhagen (Rus.)

Bantamweight

Jiří Procházka (ČR) vs. Khalil Rountree Jr. (USA)

Light Heavyweight

Josh Emmet (USA) vs. Youssef Zalal (Mar.)

Featherweight

Abus Magomedov (Něm.) vs. Joe Pyfer (USA)

Middleweight

Prelims

Ateba Gautier (Kam.) vs. Ozzy Diaz (USA)

Middleweight

Edmen Shahbazyan (USA) vs. Andre Muniz (Bra.)

Middleweight

Chris Gutierrez (USA) vs. Farid Basharat (Brit.)

Bantamweight

Early Prelims

Macy Chiasson (USA) vs. Yana Santos (Bra.)

Women's Bantamweight

Patchy Mix (USA) vs. Jakub Wiklacz (Pol.)

Bantamweight

Veronica Hardy (Ven.) vs. Brogan Walker (Guam.)

Women's Bantamweight

Procházka vs. Rountree Jr.: Vítěz bude vyzyvatelem na titul

Oba soupeře spojuje prohra s Alexem Pereirou a vítězný návrat proti Jamahalovi Hillovi. Procházka patří mezi nejzajímavější MMA zápasníky a díky svému neortodoxnímu a zábavnému stylu má v UFC mnoho fanoušků. Již od svého vstupu do UFC se řadí mezi úzkou špičku.

Jeho soupeř, Khalil Rountree Jr., si svou cestu musel prošlapat tvrdými bitvami. Američan debutoval v UFC už v roce 2016 a dlouho nepatřil k nejlepším bojovníkům. Zkušenosti začal zúročovat v roce 2021, když ovládl pět soubojů za sebou. Následně přišla jeho titulová šance proti Pereirovi, kde padl KO ve 4. kole.

Posledních 5 zápasů Jiřího Procházky

Dvaatřicetiletý zápasník z Hostěradic má za sebou 31 výher, 5 proher a 1 remízu. Procházka trénuje v brněnském Jetsaam Gymu pod vedením Martina Karaivanova a Jaroslava Hovězáka. V UFC nastoupil do sedmi duelů a zaznamenal pět výher a dvě porážky. V této organizaci patří mezi nejzábavnější bojovníky a většina jeho vítězství mu vynesla i ocenění za Výkon večera.

Jiří Procházka je jediný český zápasník, který získal titul této slavné organizace. Šampionem polotěžké váhy se stal, když na galavečeru UFC 275 porazil na submisi Glovera Teixeiru.

Datum

Událost

Zápas

18. 1. 2025

UFC 311

Jiří Procházka vs. Jamahal Hill (TKO)

30. 6. 2024

UFC 303

Jiří Procházka vs. Alex Pereira (TKO) 

14. 4. 2024

UFC 300

Jiří Procházka vs. Aleksandar Rakič (TKO)

11. 11. 2023

UFC 295

Jiří Procházka vs. Alex Pereira (TKO) - sestřih

12. 6. 2022

UFC 275

Jiří Procházka vs. Glover Teixeira (submise) - sestřih

Kde sledovat Procházka vs. Rountree Jr. živě v TV?

Přímý přenos turnaje UFC 320 včetně zápasu Jiřího Procházky s Khalilem Rountreem Jr. vysílá v Česku stanice Nova Sport 6. Zápas Jiřího Procházky přijde na řadu ke konci turnaje. Hlavní karta začíná 5. října od 4:00 SEČ.

Další možností je sledování sázkové kanceláře TV Tipsport. Podmínkou je mít aktivní účet a vsazený tiket.

Jak naladit Nova Sport 6?

Stanici Nova Sport 6 naladíte u celé řady poskytovatelů.

Společnost

Balíček

Cena za měsíc

Oneplay

Extra Sport

499 Kč (pro zákazníky O2)

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč/měsíc (platí prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

299 Kč

Skylink

Kombi+

298 Kč (cena za první 3 měsíce)

Telly

Sport

300 Kč (cena za první 3 měsíce)

Začít diskuzi

MMA 2025: program zápasů

MMA:

MMA 2025

UFC: Kde sledovat UFC živě?
UFCČeši v GamechangeruTOP 10 bijců Oktagonu: Vémola se ještě vešel, před ním dva Češi. Vládce z Belgie

Oktagon: Kde sledovat OKTAGON živě?
OKTAGON 72Vémola vs. Végh 3

Clash of the Stars: Kde sledovat Clash v TV?
Clash 12

Fury vs. Usyk * Elektrokola * Elektrokoloběžky na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů