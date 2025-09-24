Clash 13 ONLINE: Souboj vězňů Beránek vs. Kotlár. Nechybí Mikulášek i zpěváci z devadesátek
V pardubické Eneteria areně je na programu třináctý galavečer bizarní organizace bojových sportů Clash. V místě, kde se běžně prohánějí hokejisté, se tentokrát o své MMA umění pokusí již ostřílená jména či influenceři. Jedním z taháků je souboj Leo Beránka a Jaroslava Kotlára, dvou zápasníků se zkušeností z vězení. Nebude chybět ani Václav „Baba“ Jaga Mikulášek, jenž narazí na nováčka v organizaci Gabriela Töröka. Oba se spolu střetli už v rámci organizace RFA. Sledujte ONLINE na iSport.cz.
V hudebně-zápasnickém okénku „Zpátky do minulosti“ se představí dvě bývalé hvězdy devadesátek: vyhozená ikona z kapely Lunetic Martin Kocián se pobije s jiným zpěvákem Jaroslavem Bobowským, který se proslavil hitem z roku 1995 Hrobař. Naopak nedorazí (ne)populární moderátor Jíra poté, co v organizaci skončil.
Clash 13: Program, hlavní karta, zápasy
Zápas
Kategorie
Jaroslav Kotlár vs. Leo Beránek
Muay Thai
Angie vs. Mína
MMA Title Fight do 57 Kg
Pali Hari vs. Král Pablo, Marek Podnikatel
Muay Thai
Gabriel Török vs. Václav Baba Jaga Mikulášek
MMA
Samir Margina vs. Kraken
MMA
Jaroslav Bobowski vs. Martin Kocián
Box
Zdeněk Pupar Podraný vs. Tomáš Pollák
Box v MMA rukavicích
PlayStation Princess vs. Marianna Schreiber
MMA
Filip Rudolf, Denis Drbal vs. Masaryk, Soyer, Dužda
MMA
Prcalík vs. MaxGreen
MMA
Matouš Kaluba vs. Vladimír Šamanský
MMA
Julius Oračko vs. Penetrátor, Obr a Polakovič
MMA (bez kopů do hlavy)
Zprávy ze dne 24. září 2025
Připomeňte si předchozí turnaje Clash of the Stars/Clash
- Clash of the Stars 1: Kromě influencerů do klece nakráčeli i kontroverzní kulturista Filip Grznár či pornoherečka Silviia Dellai. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 2: Po zápase kontroverzního kulturisty Filipa Grznára došlo na napadení, které bylo vlastně jen upoutávkou na jeho příští souboj. A v jedné z dívčích bitek došlo k nechtěnému uvolnění... ňadra. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 3: V kleci se prali oblíbenci ze sociálních sítí, a bylo prakticky jedno jak. Diváci si zkrátka přišli úžit show, a to naplno. Bylo slyšet výkřiky jako „Tlustý prase!“ nebo „Buzeranti!“ Nadávek ale padalo mnohem víc. Tahle zábava zkrátka není pro každého. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 4: Do klece proti sobě nastupovali i lidé, které nelze označovat za bojovníky, jejich klání však většinou bavila zaplněné tribuny nejvíc. Souboje, které se přibližovaly profesionálním výkonům tak hlasitou odezvu nevyvolávaly. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 5: Očekávaný střet kickboxera Tadeáše Růžičky s jednou z nejvíce nenáviděných „osobností“ sociálních sítí Tadeášem Veselým skončil vyhozeným ramenem „Gangstaboye“. Došlo ale i na zápas „naslepo“ či střet liliputů... Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 6: Turnaj ovládnul nový šampion Filip Grznár. Ten porazil Lukáše Tůmu a získal pás polotěžké váhy. V sobotu v pražském O2 universum fanoušci buráceli, z extrémů nejvíce poutal zápas Karlose Bendy proti třem Romům, kteří všichni padli hned v prvních kolech. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 7: Na galavečeru se představil Jaromír Soukup, tehdejší šéf televize Barrandov, který vyhrál po diskvalifikaci youtubera Aleše Bejra, který ho několikrát nedovoleně hlavičkoval. Premiérovou výhru slavil v organizaci i Václav Mikulášek. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 8: Tentokrát se turnaj premiérově přesunul do Ostravy. Šampionský pás obhájil Tomáš Križan, přezdívaný Dynamo, když se zranil jeho soupeř Filip Grznár. V kleci se znovu ukázal bývalý profesionální bojovník Václav „Baba Jaga“ Mikulášek, ale senzačně prohrál. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 9: Hlavním tahákem večera byl boxerský duel, který opanoval řeporyjský starosta Pavel Novotný. Jeho soupeř, herec Zdeněk Godla, nenašel síly a vzdal se před začátkem druhého kola. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 10: Turnaj v Brně završil boxerský souboj někdejšího kulturisty Karlose Bendy s kontroverzním bijcem Patrikem „Žralokem“ Hüblerem. Prvně jmenovaný porazil bojovníka zaskakujícího za zraněného Jaromíra Soukupa. Podle promotéra Tomáše Le Syho mělo jít o poslední akci série turnajů pod úspěšnou značkou, ale v průběhu večera boss oznámil, že v březnu bude pokračovat pod zkráceným názvem Clash a s novým logem. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 11: MMA Organizace Clash novou éru. Pod zkráceným názvem se vrátila do Sportovní haly Fortuna v pražských Holešovicích. Jedním z hlavních taháků byl duel mezi Sámerem Issou a Martinem Kociánem, ve kterém slavil účastník Superstar 2004. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 12: Pro první zahraniční zastávku si organizace Clash vybrala Slovensko. Jedním z vrcholů akce s podtitulem „Revenge“ byl i souboj zkrachovalého televizního magnáta Jaromíra Soukupa s influencerem v exekuci Markem „Datlem“ Valáškem. Český podnikatel schytal ve třetím kole tvrdé K.O. a prohrál. Hlavní duel večera ovládl Karlos Benda proti Jaroslavu Kotlárovi za necelé dvě minuty. Více čtěte ZDE>>>