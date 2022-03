PROGRAM A VÝSLEDKY: Kompletní přehled SP v biatlonu 2021/22

Michal Krčmář českou štafetu v Hochfilzenu vytáhl do elitní pětice • Petr Slavík/Český biatlon

Markéta Davidová se jako jediná Češka kvalifikovala do nedělní stíhačky • Petr Slavík (Český biatlon)

Mistryně světa Markéta Davidová letěla do vzduchu • Petr Slavík (Český biatlon)

Česká výprava vstoupila do sezony skvěle, Markéta Davidová si hned v úvodním závodu sezony dojela pro 1. místo, následně získala malý křišťálový globus ve vytrvalostním závodě a v posledním závodě sezony pak uhájila pozici v TOP10 celkového pořadí. Z celkového vítězství se raduje Francouz Fillon Maillet a Norka Röiselandová.

Program biatlonu v sezoně 2021/2022

Tradičních deset víkendů biatlonu čekalo na fanoušky biatlonu i v loňské olympijské sezoně. Vrcholem jsou právě Zimní olympijské hry 2022, jejichž výsledky se ale nezapočítávají do celkového pořadí SP.

Výsledky biatlonu na ZOH 2022 v Pekingu >>

Konečné pořadí SP v biatlonu 2021/22

Muži: 1. Fillon Maillet (Fr.) 984, 2. Laegreid (Nor.) 736, 3. Samuelsson (Švéd.) 717, 4. Christiansen (Nor.) 708, 5. Jacquelin (Fr.) 706, 6. T. Bö (Nor.) 601, ...28. Krčmář 332, 52. Václavík 88, 58. Štvrtecký 77, 100. Karlík (všichni ČR) 2.

Ženy: 1. Röiselandová (Nor.) 957, 2. E. Öbergová (Švéd.) 823, 3. Hauserová (Rak.) 684, 4. H. Öbergová (Švéd.) 661, 5. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) 642, 6. Herrmannová (Něm.) 589, ...10. Davidová 560, 17. Jislová 441, 66. Voborníková 39, 73. Charvátová 33, 75. Puskarčíková 30, 94. Vinklárková 12, 102. Teplá (všechny ČR) 5.

1. SP v biatlonu 2021/22 - ÖSTERSUND

O Östersundu: Úvod sezony pravidelně obstarává švédský Östersund. U jezera Storsjön nachází biatlonisté na konci listopadu ideální sněhové podmínky. Ty svědčily hlavně Gabriele Soukalové, která zde třikrát vyhrála.

2. SP v biatlonu 2021/22 - ÖSTERSUND

3. SP v biatlonu 2021/22 - HOCHFILZEN

O Hochfilzenu: Zamilované místo Lucie Charvátové. Zde poprvé skončila v desítce, zde i v předminulé sezoně skončila ve sprintu šestá. Zlaté místo Gabriely Soukalové z MS 2017 a jeden z mála areálů, kde se finišuje do mírného kopečka.

4. SP v biatlonu 2021/22 - ANNECY / LE GRAND BORNAND

O Le Grand Bornand: Středisko na jihovýchodě Francie je známá především jako tradiční lyžařská destinace, biatlonový areál byl dostavěn až v roce 2010 a zatím si nezískal pevné místo v kalendáři SP.

5. SP v biatlonu 2021/22 - OBERHOF

O Oberhofu: Durýnský les, co už o něm bylo řečeno. Někdy mlha, někdy déšť, někdy slunečno… vždy nevyzpytatelno. To je Oberhof, který bude v roce 2023 hostit i mistrovství světa. O zdejších tratích se traduje, že jsou jak motokros a při sjezdech se občas po pádech lámou i lyže.

Datum a čas Disciplína Výsledek čtvrtek 7. 1. 2022, 11:30 sprint na 10 km - muži 1. Loginov (Rus.)... 30. Krčmář pátek 7. 1. 2022, 14:15 sprint na 7,5 km - ženy 1. Röiselandová (Nor.)... 11. Davidová sobota 8. 1. 2022, 12:15 smíšená štafeta (2x6 km + 2x7,5 km) 1. Norsko... 9. ČR sobota 8. 1. 2022, 14:45 smíšená štafeta dvojic (6+7,5 km) 1. Rusko... 12. ČR neděle 9. 1. 2022, 12:30 stíhací závod na 12,5 km - muži 1. Fillon Maillet (Fr.)... 39. Štvrtecký neděle 9. 1. 2021, 14:45 stíhací závod na 10 km - ženy 1. Röiselandová... 9. Davidová

6. SP v biatlonu 2021/22 - RUHPOLDING

O Ruhpoldingu: Chiemgau Arena pojme po poslední rekonstrukci až 12 tisíc diváků, dalších 18 tisíc se vměstná podél trati. Závody v Bavorsku jsou tak známé bouřlivou atmosférou, kdy tribuna v cílové rovince praská ve švech. Třikrát tu v individuálním závodě vyhrála Gabriela Koukalová.

7. SP v biatlonu 2021/22 - ANTERSELVA

O Anterselvě: Předloňské dějiště biatlonového MS a domácí pevnost dvojnásobné vítězky SP Dorothey Wiererové. Vysoká nadmořská výška (1650 metrů nad mořem) dokáže zničit i otrlejší borce a není tajemství, že se zde kvůli řidšímu vzduchu střílí na více nádechů. Po dojezdu do cíle to vypadá jak v lazaretu. Zároveň se letos pobyt v Anterselvě může hodit, o měsíc později se v podobné nadmořská výšce konají závody na ZOH v Pekingu.

8. SP v biatlonu 2021/22 - KONTIOLAHTI

O Kontiolahti: Úvodní díl celé sezony. Ve finské Karelii u města Joensuu, kde minulý SP končil kvůli koronaviru ve zkráceném režimu. Jaká bude návštěvnost poté, co sbohem dala největší finská biatlonová star Kaisa Mäkäräinenová?

Datum a čas Disciplína Výsledek čtvrtek 3. 3. 2022, 14:30 štafeta 4x6 km - ženy 1. Norsko, ...8. ČR pátek 4. 3. 2022, 14:30 štafeta 4x7,5 km - muži 1. Norsko, ...14. ČR sobota 5. 3. 2022, 12:45 sprint na 7,5 km - ženy 1. Herrmannová (Něm.), ...20. Jislová sobota 5. 3. 2022, 15:30 sprint na 10 km - muži 1. Fillon Maillet (Fr.), ...19. Krčmář neděle 6. 3. 2022, 12:45 stíhací závod na 10 km - ženy 1. Eckhoffová (Nor.), ...7. Jislová neděle 6. 3. 2022, 14:40 stíhací závod na 12,5 km - muži 1. Fillon Maillet (Fr.), ...21. Krčmář

9. SP v biatlonu 2021/22 - OTEPÄÄ

O Otepää: Nováček v kalendáři biatlonového SP. Multifunkční areál Tehvandi v hlavním městě Estonska už hostil národní tým estonských fotbalistek, závody v běhu na lyžích nebo trialonu, nyní se v Estonsku premiérově představí světová biatlonová elita. Areál už dvakrát hostil ME v biatlonu, v roce 2018 pak MS juniorů.

10. SP v biatlonu 2021/22 - OSLO-HOLMENKOLLEN

O Oslu: Mekka lyžování. Na Holmenkollenu se lyžařské závody konají už od roku 1892. Holmenkollen patří mezi pravidelné zastávky světového poháru, světový šampionát se tu konal šestkrát. Účast na závodech SP si většinou nenechá ujít ani norský král Harald.

Biatlon na ZOH 2022

Vysokohorské prostředí, větrná loterie a olympijské závody bez generálky. To byl výčet klíčových bodů, které skloňovali biatlonisté v přípravách na vrchol letošní sezony. Areál Kuyangshu hostil závody v klasickém lyžování i biatlonu, právě biatlonisté však neměli kvůli úpravám v kalendáři SP během loňské sezony možnost si areál otestovat v tradiční generálce. Čeští biatlonisté v závodech, které se konaly od 5. do 19. února obhajovaly dvě medaile z Pchjončchangu, nakonec ale z Číny odjeli s prázdnou. Nejlepším umístěním bylo 4. místo Markéty Davidové ze závodu s hromadným startem.

Výsledky SP v biatlonu 2020/21

Konečné pořadí SP - muži: 1. J. T. Bö 1052, 2. Laegreid 1039, 3. Fillon Maillet 930, 4. T. Bö 893, 5. Dale 843, 6. Samuelsson (Švéd.) 817, ...23. Krčmář 381, 37. Moravec 149, 59. Štvrtecký 50, 74. Karlík 22, 81. Žemlička 17, 89. Krupčík (všichni ČR) 7.

Konečné pořadí SP - ženy: 1. Eckhoffová 1152, 2. Röiselandová (Nor.) 963, 3. Preussová 840, 4. H. Öbergová (Švéd.) 826, 5. Wiererová (It.) 821, 6. Hauserová (Rak.) 818, ...11. Davidová 649, 48. Charvátová (ČR) 129, 60. Puskarčíková 64, 68. Jislová (ČR) 45.