Šmicer se omlouval za penaltu v derby. To se stane, řekl šéf Sparty Kotalík

Šmicer dostal z režie pořadu papír a na něm stálo „Omlouvám se všem sparťanům za včerejší penaltu“. Sám byl z nespravedlivě nařízené desítky nešťastný.

„Takovou penaltu bych v 90. minutě nepísknul. Pro Slavii by se tolik nezměnilo, kdyby u nás Sparta vyhrála,“ povzdechl si Šmicer a chápe, že Sparta oprávněně cítí křivdu.

„Je to fotbal a rozhodčí to viděl tak, jak to viděl a odpískal to. S tím už nikdo nic neudělá. Dá se to ovlivnit tím, že bude zavedeno video do fotbalu a zabrání se spekulacím,“ dodal Šmicer.

Slavia v nedělním derby na poslední chvíli odvrátila porážku od Sparty gólem z penalty, která neměla být nařízena. Dobře to ví i ikona sešívaných Vladimír Šmicer, který se o tomto momentu rozpovídal v pořadu O2 TV Sport TIKI-TAKA. Překvapení v Tiki-Taka! Slávista Šmicer se sparťanům omlouval za penaltu v derby

Další z hostů pořadu Tiki-Taka, generální manažer Sparty Adam Kotalík, bral ale křivdu sportovně. „Samozřejmě u nás bylo velké zklamání, protože už jsme byli blízko třem bodům a výhra v derby by nám hodně pomohla psychicky. Ale to se stane, nehledám v tom žádný záměr ze strany rozhodčího,“ tvrdil.

„Vím, že z pozice Sparty bych měl být asi ten poslední, kdo by si měl stěžovat po zápase na takový výrok. Nám se to stalo několikrát v minulosti, že nám tři body nebo bod přihrála nějaká penalta v závěru. Takové věci se ve fotbale stávají, tentokrát jsme byli my na té špatné straně barikády, ale musíme jít dál,“ dodal Kotalík.

Slavia - Sparta: Mingazov naskočil na Karavajeva, sudí Franěk mylně nařídil penaltu. Škoda srovnal na 1:1

Slavia - Sparta: Radu rozčílila penalta, řval na rozhodčího

Slavia svou roli favorita v derby se Spartou nepotvrdila. Letenští vedli po gólu Václava Kadlece, domácí působili celý zápas matným dojmem a vyrovnali až z kontroverzní penalty v nastavení. Remíza nejvíc potěší Plzeň, která i přes vlastní výsledkové klopýtnutí udrží první místo v tabulce. CELÝ SESTŘIH: Slavia - Sparta 1:1. Domácí spasila chybná penalta