Uhrin: Červená Agajeva? Neoprávněná. Budeme to s ním ale řešit

„Byla to od něj strašná chyba. A budeme to s ním interně řešit,“ řekl Uhrin. A podobně věc viděl i Lukáš Magera, mladoboleslavský kapitán. „Dostal první žlutou za to, že nadával rozhodčímu. Nevím, co mu řekl, protože česky nemluví, anglicky taky moc ne. Tak jestli něco řekl ázerbájdžánsky… Ale měl v sobě ještě ty emoce a za dvě minuty udělal tady tuhletu blbost,“ pravil Magera, který zápas v Ostravě odehrál na místě stopera.

Uhrin se pak se ale snažil alespoň částečně svého brankáře z vyloučení vyvinit. „Tu první žlutou kartu, musím se na to podívat, dostal za to, že reklamoval dvoumetrový ofsajd. Takže tu červenou pak dostal neoprávněně,“ řekl mladoboleslavský trenér.

Neměl ale pravdu. Situaci, která vyústila v první žlutou pro Agajeva, žádný dvoumetrový ofsajd Baníku nepředcházel. A nejspíše vůbec žádný. Žlutá karta byla, i bez ohledu na to, zcela v pořádku. A ta druhá, která za zdržování následovala o dvě minuty později, také.

Ostrava - Mladá Boleslav: Co přecházelo první žluté Agajeva? Brankář se zlobil kvůli neexistujícímu ofsajdu

Mladá Boleslav zvítězila na hřišti ostravského Baníku 1-0, kdy se o jediný přesný zásah duelu postaral Ruslan Mingazov. Středočeši si tak na své konto připsali třetí výhru v řadě, naopak Baník poprvé v sezoně doma prohrál.

CELÝ SESTŘIH: Ostrava - Mladá Boleslav 0:1. Krásně rozhodl Mingazov, hostům vyloučili brankáře