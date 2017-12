Šilhavý: Baroš ve vápně? Lekl jsem se. Ale rozhodčí to viděl dobře

Nerodilo se to lehce, ale vyšlo to. Fotbalisté Slavie uzavřeli ligový podzim vítězstvím 2:1 nad Baníkem Ostrava, skóre museli po brzkém vlastním gólu obracet. „Utkání nebylo úplně takové, jaké jsme si představovali. Chyběla mi tam lehkost, v druhém poločase se vkradla nervozita, nepřesnosti. Nedali jsme třetí gól, byť jsme šance měli. Ten závěr byl nervózní. Zvlášť po příchodu Milana Baroše, dělal nám problémy. Jsem rád, že to kluci zvládli, i to, že dokázali rychle zareagovat na vlastní gól,“ hodnotil těsnou výhru trenér úřadujících mistrů Jaroslav Šilhavý.

Jak vás těšil výkon Michala Frydrycha, který se za vlastní gól „omluvil“ vítěznou trefou?

„Frýďas je velký srdcař. To, že vlastní gól odčiní, není s jeho povahou nic nenormálního. Hrál pak velmi dobře.“

Uvažoval jste, že by v závěru šel do hry loučící se Jiří Bílek místo Halila Altintopa?

„Byli jsme tak trošku domluvení, že bychom tam Jirku poslali, když by to šlo. Ale Ostrava se v závěru vrhla do útoku, chtěla vyrovnat, nechtěli jsme nic podcenit a poslat tam Jirku, který s námi tak nějak trénoval – netrénoval. Mrzí mě to, ale diváci se s ním nakonec rozloučili a byli jistě rádi, že to bylo loučení tříbodové a že tu Jirku ještě uvidí, i když ne v dresu.“

Jaká byla vaše reakce na zákrok na Milana Baroše, po němž ostravští volali po penaltě?

„Samozřejmě jsem se lekl. Ve vápně bylo hodně hráčů, mohlo se tam stát cokoli. Myslím si, že pan rozhodčí Jílek to viděl dobře a nezapískal, protože penalta nebyla.“

Jak to před zápasem podzimu proti Astaně vypadá se Simonem Delim, který v posledních dvou zápasech kvůli zranění chyběl?

„Doktoři mi přislíbili, že by na Astanu měl být fit. Sám se cítí dobře, měl by v pondělí začít trénovat s týmem.“

Je před vámi ještě jedno utkání, můžete však už teď zhodnotit podzimní část sezony?

„Cíl byl samozřejmě boj o první příčky a o titul. To nám uteklo, jsme samozřejmě zklamaní. Teď se spolu s Olomoucí, Libercem a Spartou držíme za Plzní a rozdáme si to o druhé místo a kvalifikaci Ligy mistrů. Poztráceli jsme hodně bodů venku, přišlo dost nových hráčů, někdo se zapracoval dřív, někdo později. To vše hrálo roli v tom, že nám Plzeň utekla. V Evropě jsme ostudu neudělali, chtěli jsme sice postoupit přes APOEL, ale věřím, že se nám v Evropské lize dařilo a ještě dařit bude.“

