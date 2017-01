Olomouc čeká zatím bez posil na mecenáše. Má jím být Zlámal

Zatím bez posil a především bez nového spoluvlastníka vstoupí zítra olomoucká Sigma do zimní přípravy. Ačkoliv chtěli mít stávající akcionáři, zejména město, o novém spolumajiteli zadluženého klubu jasno do konce loňského roku, k žádné změně ve struktuře Sigmy dosud nedošlo. Novým vlastníkem určitého podílu akcií klubu se má podle zákulisních informací stát Zdeněk Zlámal, nynější místopředseda FAČR. On sám tuto informaci ovšem v prosinci popřel.

S rozpočtem pokrytým do konce sezony, ovšem bez peněz na zásadní posilování. A bez konkrétní budoucnosti v podobě nového spolumajitele. V takovém stavu zítra zahájí přípravu na jarní část sezony Sigma Olomouc.

Hanáci po podzimu sice vedou druholigovou tabulku s šestibodovým náskokem na třetí Opavu, konkurence ovšem bdí. Baník vydatně posiluje a Opava už na podzim ukázala, jak je silná. Na šanci čekají i České Budějovice…

Josef Lébr, bývalý předseda představenstva, jenž dnes ovládá 41 % akcií klubu, trvá na tom, že od Nového roku už sám Sigmu dotovat nebude. „A to je situace, která si vstup nového akcionáře nutně žádá,“ potvrdil Petr Konečný, místopředseda představenstva klubu. „Tuto sezonu dohrajeme, ale v těch dalších už bychom mohli mít určité potíže. A pokud to s návratem do první ligy myslíme vážně, bude nutné kádr posílit. A na to nyní finance nejsou,“ zdůraznil Konečný.

Novým spoluvlastníkem Sigmy se má podle všeho stát Zdeněk Zlámal. Podnikatel, místopředseda FAČR a otec bývalého olomouckého brankáře. „Nic takového není na pořadu dne,“ řekl k věci v polovině prosince.

Začíná být zjevné, že poněkud mlžil, nejspíš proto, aby sám sebe nedostal pod tlak veřejnosti. Stejný postoj zaujímají všichni stávající akcionáři, nikdo nechce Zlámalovo jméno potvrdit. „Ponechme médiím ještě nějaký prostor ke spekulacím,“ poznamenal Antonín Staněk, olomoucký primátor a předseda dozorčí rady Sigmy Olomouc.

Právě Staněk si klade za cíl jméno nového spolumajitele a hlavně donátora klubu veřejně oznámit. Chtěl tak učinit do konce loňského roku. „Bohužel jsem od některých akcionářů nedostal včas informace, které jsem chtěl do té doby mít. Jeden z nich deklaroval, že bude s novým subjektem jednat a o výsledku tohoto jednání nás bude informovat. To se bohužel zatím nestalo,“ řekl Staněk.

Je zjevné, že má na mysli právě Lébra. Vztahy mezi ním a zástupci spolku SK Sigma Olomouc MŽ a potažmo města nejsou právě ideální. Nejde jen o prodej akcií klubu. Ale také o prodej stadionu do rukou města, o němž se paralelně také jedná. Lébrovy představy o podmínkách, za nichž by k němu mohlo dojít, se od plánů města podle všeho dost liší. I to může být důvodem, proč Lébr zatím není ochoten dát souhlas ke změně vlastnické struktury, případně garantovat klubu finanční podporu, pakliže by se Zlámal, nebo někdo jiný, stal novým spoluvlastníkem.

„S dotyčným subjektem jsem se z objektivních důvodů fyzicky zatím nesešel, jsme však neustále v telefonickém kontaktu,“ odmítl Lébr, že by jednání zcela bojkotoval. Ani on Zlámalovo jméno nepotvrdil. A dodal, že zájemců o odkup akcií eviduje víc. „Celkem jsou čtyři. Mají však vesměs zájem o majoritu, tu jim nabídnout nemohu. Také protože, že stále platí klauzule, která garantuje městu a spolku v součtu minimálně 51 procent akcií,“ doložil Lébr komplikovanost vztahů mezi vlastníky klubu. Lébr je zároveň věřitelem Sigmy, klub mu dluží přes 70 milionů korun.

Staněk věří, že do konce ledna bude v Sigmě o novém spolumajiteli jasno. „Pokud včas nedostanu informace, o které stojím, svolám schůzku všech akcionářů a situaci si defi nitivně vyjasníme. Konec ledna považuji za nejzazší termín pro uzavření celé záležitosti,“ řekl olomoucký primátor.

Fotbalisté Ostravy v dohrávce 15. kola druhé ligy doma porazili vedoucí Olomouc 1:0 před 6702 diváky a připravili Hanákům první porážku v sezoně, vrátili se tak na druhé místo tabulky. Baník po závěrečném utkání podzimní části ztrácí na Sigmu čtyři body. Zápas ve Vítkovicích rozhodl Brazilec De Azevedo, který v 26. minutě tečoval Mičolovu střelu. Ostrava tak na svém hřišti zvítězila i v osmém duelu tohoto ročníku Fortuna národní ligy.

