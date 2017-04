Mourinho sepsul po remíze hvězdy United: Nedáváte góly, jste lajdáci!

Remíza 1:1 ze hřiště Anderlechtu dává Manchesteru United velkou šanci na postup do semifinále Evropské ligy. Jenže vyprávějte to trenérovi „rudých ďáblů“ José Mourinhovi. Portugalec byl po zápase vytočený, utkání chtěl vyhrát. „Vytváříme si hodně šancí, ale neumíme zápasy zabít,“ tvrdil Mourinho po remíze.

United byli lepším týmem. Na střely vyhráli 16:11, na střely na branku dokonce 7:1. Jenže jediný pokus domácího Anderlechtu v závěru zápasu skončil v síti. A byla z toho remíza.

„Kdybych byl obránce Manchesteru United, byl bych z útočníků velmi zklamaný. Měli zápas rozhodnout, ale neudělali to,“ čertil se Mourinho. „Vytváříme si hodně šancí, ale nedáváme góly,“ štvalo ho.

„Byl to idáelní zápas k tomu, abychom jasně vyhráli. Jenže ve druhé půli jsme polevili a byli v koncovce nedbalí,“ pokračoval Mourinho. „Lajdáci. To je možná to pravé slovo,“ dodal přísný trenér.

Mourinho rovněž záhy doplnil, že se jedná o všechny jeho ofenzivní hráče. „Rashford, Lingard, Ibrahimovic, Martial. Myslím, že byli podobní,“ řekl jasně. Z útočných hvězd tak vynechal jen střelce branky Henricha Mchitarjana.

A že je remíza 1:1 ze hřiště soupeře díky pohárové matematice výhodný výsledek? „Pro odvetu máme výhodu, ale měli jsme odvézt mnohem lepší výsledek,“ zakončil Mourinho.

