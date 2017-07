Steaua Bukurešť? Rumunská liga už začala, v tom máme výhodu, říká Vrba

"Pocity máme všichni takové všelijaké. V Bukurešti už jsme byli, když jsme hráli s Astrou Giurgiu. Mohli jsme dostat papírově lehčí i těžší soupeře, takže si myslím, že je to docela dobrý los. Bude záležet na nás, jak se s tím porveme. Určitě budeme chtít postoupit," řekl pro klubový web záložník Milan Petržela.

"Myslím, že to mohlo dopadnout líp, ale i hůř, já osobně jsem spokojený. Čeká nás vlastně dost možná nejdůležitější zápas sezony už na jejím začátku, o to víc se musíme soustředit na přípravu a 3. předkolo zvládnout," doplnil další záložník Jan Kopic.

Viktorii se proti rumunským soupeřům nevede, ze čtyř duelů dvakrát prohrála a dvakrát remizovala. Se Steauou vypadla před rokem ve stejné fázi soutěže Sparta po remíze 1:1 doma a prohře 0:2 v Rumunsku. "Ale to už je nějakou dobu zpátky, teď to může být úplně jiný tým," podotkl stoper Tomáš Hájek, kterého čeká premiéra v pohárech.

Začít venku je naše plus, říká Petržela

"V této soutěži už si těžko vyberete, jestli je někdo slabší nebo horší, v nemistrovské části je to ještě složitější. Už z několika zápasů českých týmů s rumunskými víme, že to vůbec nebude snadné," řekl kouč Pavel Vrba.

Rumunská liga začíná už nyní, zatímco česká až po úvodním zápase 3. předkola. "Soupeře už začínáme studovat dnes. Víme, že o víkendu hrají první ligový zápas, máme možnost je vidět minimálně ve dvou ligových zápasech, v tom máme trošku výhodu," uvedl Vrba.

"Ale oni nás zase určitě budou pozorovat ve zbývajících utkáních tady v Rakousku. Budeme určitě vycházet i z jejich zápasů minulé sezony, hlavně z těch nejdůležitějších," dodal staronový kouč českého vicemistra.

Plzeň si vloni osahala domovský stadion FCSB v Bukurešti pro 55 tisíc diváků, kde musela Astra hrát kvůli nevyhovujícímu terénu. "Je tam fakt pěkný stadion. Na Steauu přijde víc lidí než minule na Astru. Myslím, že to bude dobrý dvojzápas," mínil Kopic.

Západočeši začnou venku. "Myslím, že by to mohla být výhoda. Budeme chtít neobdržet v Bukurešti branku a nějakou tam vstřelit. Doufám, že se nám to podaří a pak doma završíme postup," přál si Petržela.

"Říká se, že je lepší začínat venku, že to pak doma můžete vyhnat. Ale já osobně si myslím, že to vůbec nehraje roli. Můžete prohrát 0:3 a už vlastně nebude co dohánět," dodal Kopic.