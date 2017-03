Česko - Slovensko 4:1. Černý v derby jednadvacítek zazářil hattrickem

Čeští fotbalisté do 21 let v přípravě na EURO se Slovenskem zvítězili v Karviné 4:1. V derby mladíků zazářil především Václav Černý, který se blýskl v prvním poločase hattrickem, už v první půli se trefil také Zdeněk Linhart. Slováci pod vedením Pavla Hapala se probrali až ve druhém poločase, kdy díky tečované střele snížil v 50. minutě Pavel Šafranko, další velké šance už ale neproměnili, stejně jako Češi, kteří v závěru opět ožili.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11. Černý, 16. Linhart, 42. Černý, 45. Černý Hosté: 50. Šafranko Sestavy Domácí: Vejmola(46. Macej) – Matějů, Kaša, Simič, Holzer – Souček, Trávník(46. Hrubý) – Černý (62. Macek), Čermák(62. Havlík), Nečas – Linhart (76. Mihálik) Hosté: Chovan – Valjent, Králik, Niňaj, Šatka – Szöke – Hromada, Mihalík, Chrien, Brigant – Zreľák

Devatenáctiletý Černý otevřel skóre zápasu v 11. minutě střelou do protipohybu brankáře a druhý zásah domácích přidal chvíli nato Linhart. Příbramský útočník, který se dostal do nominace až díky zdravotním potížím sparťanské dvojice Juliš, Pulkrab, zaznamenal první gól za jednadvacítku.

Další branky přidal český tým až v závěru poločasu. Černý si nejprve naběhl na přihrávku Čermáka a v nastavení pak záložník Ajaxu završil hattrick, když dorazil Nečasovu střelu. V jednadvacítce si vylepšil bilanci na šest branek v devíti zápasech.

Stačil mu poločas, aby hattrickem sestřelil Slovensko. Opora české reprezentace do 21 let Václav Černý v přípravném utkání (4:1) ukázal, že není problém spolehnout se na jeho služby v době, kdy chybí někteří další klíčoví hráči. Svým povedeným výkonem udělal radost nejen trenérovi Vítězslavu Lavičkovi, ale pozornost vzbudil i v Ajaxu Amsterdam, za který hraje. Nad áčkem nepřemýšlím, řekl Černý po hattricku za jednadvacítku

"První gól jsem dobře trefil mezi nohama, takže to bylo dobře a rychle vyřešené. U ostatních bylo vidět, že jsme hladoví a chceme dávat góly. Ukázali jsme, že jsme udělali přesně to, co jsme si řekli před zápasem," řekl v rozhovoru pro Českou televizi Černý.

Po přestávce domácí výrazně ubrali z tempa, ale Slovensko vedené českým trenérem Pavlem Hapalem toho dokázalo využít jen jednou. Díky nedůsledné obraně domácích se dostal k míči Šafranko a s pomocí teče překonal debutujícího brankáře Maceje, který o pauze nahradil Vejmolu.

Další přípravný zápas českou jednadvacítku, která se dnes musela obejít i bez obvyklých opor Patrika Schicka, Jakuba Jankta a Antonína Baráka, čeká v pondělí v Kielcích proti Polsku.

Branky: 11., 42. a 45.+1, Černý, 16. Linhart - 51. Šafranko. Rozhodčí: Frankowski - Boniek, Golis (všichni Pol.). ŽK: Souček, Hrubý - Niňaj, Szöke. Diváci: 2725.

Sestava ČR: Vejmola (46. Macej) - Matějů (62. Sáček), Simič, Kaša, Holzer - Souček, Trávník (46. Hrubý) - Nečas, Čermák (62. Havlík), Černý (62. Macek) - Linhart (76. Mihálik). Trenér: Lavička.