Opora devatenáctky Turyna: Áčko Sparty? Síla je obrovská, ještě mám čas

Patří k velkým nadějím českého fotbalu. Odchovanec pražské Slavie, který později přestoupil do Sparty, Daniel Turyna, na EURO do 19 let prokázal, že může mít před sebou velmi zajímavou budoucnost. Dvěma góly pomohl českému týmu do semifinále, ve kterém svěřenci kouče Jana Suchopárka smolně podlehli Anglii. Na to, že by se však dokázal prosadit do nabitého letenského kádru, nemyslí. "Bohužel to možné není," říkal útočník slovenské Senice před začátkem turnajem Generali CEE Cup .

Na EURO jste byl se dvěma góly nejlepším střelcem českého týmu. Může Vás takové vystoupení posunout dál v kariéře?

"Na EURO jsem sice dal dva góly, ale mrzí mě, že jich nebylo víc, protože šance jsem na to měl. Výkony na EURO nebyly špatné, tak doufám, že si mě někdo všiml a mohl bych se posunout dál."

Jak se těšíte na návrat do Sparty? Doufáte, že si vás všimne nový trenér Stramaccioni a vytáhne si vás do áčka?

"Na áčko Sparty je pro mě ještě brzy. Potřebuju hrát dospělý fotbal a získávat zkušenosti. To ve Spartě, vzhledem k její momentální síle, bohužel možné není."

Ročník 1999 je ve Spartě navíc velmi kvalitní, že ano?

"Ročník 1999 je určitě kvalitní. Už jenom proto, že vyhrávají svoje soutěže a teď bylo dost hráčů z ročníku 1999 v reprezentaci do 19 let a zase vyhráli ligu, takže si myslím, že na české poměry je kvalitní až dost."

Co říkáte na trenéra Kriega, který ve Spartě trénuje U19? Znáte ještě někoho ze současných hráčů?

"Tak pan Krieg mi dal šanci ve Spartě, když jsem přišel ze Slavie, a myslím si, že on byl jeden z klíčových lidí, kteří mi hodně pomohli jak ve fotbale, tak v osobním životě. S některýma klukama se bavím, ale není tam nikdo, s kým bych trávil svůj volný čas."

Ozval se Vám už po EURO někdo se zajímavou nabídkou?

"Před EURO mi volal pan Havlíček z Vlašimi, nic jiného zatím nemám."

Generali CEE Cup je pro české kluby přínosný

V minulé sezóně jste hostoval ve slovenské Senici. Jak se vám na Slovensku líbilo? Byla to dobrá zkušenost? Počítáte s tím, že vás Sparta pošle na další hostování?

"Na Slovensku to mělo svoje výhody i nevýhody. Byla to moje první zkušenost s dospělým fotbalem a jsem rád, že jsem odehrál i dost zápasů. Nevýhoda je, že to bylo daleko od rodiny a kamarádů, ale kamarády jsem si nakonec našel i tam. Počítám, že ještě sezónu nebo dvě budu chodit po hostováních, než dostanu šanci v áčku."

Jak vnímáte změny ve Spartě? Zvýšila se podle vás úroveň týmu a jeho kvalita?

"Tak přišlo dost nových hráčů a vlastně i trenér ze zahraniční, všichni za dost peněz, takže určitě by ta kvalita měla být na české poměry dost vysoká."

Vy jste měl při vítězství Sparty v Generali CEE Cupu před dvěma lety přímo raketový start do turnaje, je to tak?

"Je to tak. Nastoupil jsem před dvěma lety do každého zápasu CEE Cupu a hned první zápas jsem dal čtyři góly."



Jaký má podle vás Generali CEE Cup přínos pro české kluby?

"Přínos pro české kluby to má obrovský, protože mají možnost zahrát si proti velice kvalitním mužstvům ze zahraničí i z Čech. Je to vlastně v rámci přípravy, takže ideální přípravný turnaj na dlouhou sezonu."

Jaké má podle vás Sparta šance potřetí ovládnout turnaj?

"Myslím si, že Sparta bude favorit turnaje. Už jenom proto, že mají široký kádr a to je v takovém turnaji důležité, jelikož se hráči vystřídají a odpočinou si do dalšího zápasu."

Některé z týmů, které se letos na CEE Cupu představí (např. Györ a Sarajevo) v něm hrály i před dvěma lety. Kdo vás tehdy nejvíce prověřil?

"Sarajevo bylo hodně kvalitní a Fluminense, proti kterému jsme museli ve finále dotahovat a navíc hráli většinu času v deseti lidech, bylo těžký soupeř."

Může být pro pražské kluby výhodou i to, že se hraje v Praze? Hráči hřiště a prostředí důvěrně znají, a navíc odpadne úmorné cestování.

"Určitě je to příjemnější hrát v Praze, a ještě na Strahově, kde to známe jako své boty."