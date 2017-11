Bez respektu pro rivala. Conte nepodal Mourinhovi ruku, hádá se s Luizem

Šlágr na Stamford Bridge rozsekl jediný gól. V 55. minutě se do vzduchu pověsil Álvaro Morata a ráznou hlavičkou nedal brankáři Davidu de Geovi šanci.

Charismatický Conte samozřejmě divoce slavil, a emoce nedržel na uzdě ani po závěrečném hvizdu. Dokonce se svému rivalovi z lavičky United úplně vyhnul a nepodal mu ruku, místo toho slavil výhru s fanoušky a poté hráči.

Na tiskové konferenci si z toho rozhodně hlavu nedělal. "Není důležité, jestli jsme si potřásli rukou, ale to, co se stalo na hřišti, že jsme vyhráli," mávl nad celou situací rukou. Mourinho to bral podobně. "Conte zmizel, tak jsem si potřásl rukou s asistenty, to je skoro to stejné," řekl portugalský kouč.

Mezi oběma trenéry panovala celý týden napjatá atmosféra. Mourinho si do rivala rýpl, když si postěžoval na kouče, kteří všechny neúspěchy svádějí na zranění hráčů. Conte zase prohlásil, že zisk titulu s Chelsea byl zázrak, protože měl k dispozici stejné hráče, se kterými se Mourinho dostal jen na 10. místo.

720p 360p REKLAMA SESTŘIH Premier League: Chelsea - Manchester United 1:0. Hosté nezvládli další šlágr, rozhodl Morata • VIDEO Premier League

Italova radost z výhry nemusí vydržet dlouho, v zákulisí se mluví o jeho možném konci na lavičce Chelsea. Conte po hádce na tréninku úplně vynechal ze zápasové nominace obránce Davida Luize, a bývalý bek Gary Neville si myslí, že ho to může stát práci.

"Každý trenér, který se postavil proti hráčům, poměrně rychle odešel. Je to velké rozhodnutí, Conte se postavil všem hráčům v šatně, kde má David Luiz velký vliv. Tohle je teprve začátek," řekl Neville. Připomněl, že pro bývalého kouče Juventusu jde už o třetí spor s hráčem londýnského celku, Conteho hádky zapříčinily odchod Nemanji Matiče i Diega Costy.

"Dnes Conte vyhrál. Ale za dva tři týdny bude David Luiz pořád na lavičce, a pokaždé, když Chelsea inkasuje, bude ho kamera zabírat. S Johnem Terrym to bylo stejné," připomněl Gary Neville. Jiný bývalý zadák, Jamie Carragher, naopak italského kouče pochválil. "Jsem rád, že to udělal. Až mockrát se stalo, že trenér přišel o práci, protože si nerozuměl s vlivnými hráči. Zapomeň na hráče, ty jsi trenér, ty vybíráš tým," stál si za svým bývalý hráč Liverpoolu.

Manchester United se i přes prohru udržel na druhém místě tabulky, s třetím Tottenhamem má totožně 23 bodů, oba týmy tak na lídra z Manchesteru City ztrácejí osm bodů. Chelsea je hned v závěsu, čtvrtá o bod za oběma vyrovnanými týmy. Hned tři týmy se s 19 body tlačí na poslední příčku pro Ligu mistrů - Liverpool, Arsenal a Burnley jako zatím největší překvapení sezony.

720p 360p REKLAMA NEJ góly Premier League: De Bruyne nedal Čechovi šanci i Moratovo kladivo • VIDEO Premier League