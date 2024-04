NHL ONLINE: Dallas hraje o triumf v konferenci, Oilers si mohou polepšit

Arizona Coyotes s velkou pravděpodobností čeká stěhování do Salt Lake City • ČTK / AP / Rick Scuteri

Předposlední den základní části NHL nabízí čtyři zápasy, ve kterých už se až na dvě výjimky týmy prakticky jen loučí s dlouhodobou částí sezony. New York Islanders s již jistým postupem do play off hostí Pittsburgh, kterému končí ročník. Tampa Bay hostí Toronto, za které hraje český útočník David Kämpf. Dallas Start s Radkem Faksou v sestavě si proti St. Louis mohou pojistit triumf v Západní konferenci. V ní se může Edmonton ještě posunout na čtvrté místo, o které bude hrát proti Arizoně. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.