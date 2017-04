Skalákův Brighton má jistou Premier League! Pudilův gól rozhodl o výhře

Další český fotbalista míří do Premier League! Přímý postup do nejvyšší anglické soutěže si tři kola před koncem druhé ligy zajistil Brighton, který doma vyhrál 2:1 nad Wiganem a mezi elitu se vrátí po 34 letech. Jiří Skalák se ve vítězném celku na hřiště nedostal.

Gól Daniela Pudila rozhodl v 43. kole druhé anglické ligy o vítězství fotbalistů Sheffieldu Wednesday na stadionu QPR. Hosté vyhráli v Londýně 2:1, jednatřicetiletý český obránce se střelecky prosadil podruhé v sezoně.

Pudil se nejprve ve 12. minutě podílel přihrávkou na Reachově první brance zápasu, po půlhodině hry pak poslal Sheffield znovu do vedení. Stav 1:2 se potom už nezměnil.

Sheffieldu patří po čtvrté výhře za sebou v tabulce páté místo. Tým usiluje o to, aby zůstal v nejlepší šestce a hrál play off o postup do první ligy.

Anglická druhá fotbalová liga - 43. kolo:

QPR - Sheffield Wednesday 1:2 (gól hostů Pudil), Fulham - Aston Villa 3:1, Barnsley - Brentford 1:1, Birmingham - Burton 0:2, Blackburn - Bristol 1:1, Brighton - Wigan 2:1, Cardiff - Nottingham 1:0, Ipswich - Newcastle 3:1, Leeds - Wolverhampton 0:1, Preston - Norwich 1:3, Reading - Rotherham 2:1, Derby - Huddersfield 1:1.