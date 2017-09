Miliardový mladík Mbappé je v Paříži: Pomůžu Neymarovi ke Zlatému míči

Až se příští léto jeho hostování změní v přestup, bude druhým nejdražším hráčem v historii. Francouzskému supertalentu Kylianu Mbappému ale obří cenovka neleze do hlavy. Osmnáctiletý snajpr, který v první celé sezoně mezi dospělými oslavil titul s Monakem i postup do semifinále Ligy mistrů, prohlašuje, že je v PSG hlavně proto, aby pomohl Neymarovi ke Zlatému míči.

Zlatý míč, to je od roku 2008 show dvou mužů. Prestižní cenu časopisu France Football pro nejlepšího fotbalistu světa si přehazuje Cristiano Ronaldo z Realu Madrid a barcelonský Lionel Messi. To se teď má změnit - na ocenění si brousí zuby Brazilec Neymar, posila francouzského PSG a s cenou 5,8 miliardy korun i nejdražší hráč světa. Jeho vrcholem je zatím třetí místo v anketě v roce 2015.

Pětadvacetiletý míčový kouzelník si stanovil milník - svůj první Zlatý míč chce vyhrát do roku 2020. A pomoct mu v tom má i Mbappé. Ten totiž na otázku listu Le Parisien, zda by sám rád někdy převzal toto ocenění, kroutil hlavou.

"Ne, už tu mám spoluhráče, který jej může vyhrát. Můj osobní cíl je dát co nejvíc gólů a pomoci Neymarovi," sdělil mladičký útočník francouzskému médiu poté, co i po boku Neymara absolvoval svůj první trénink coby hráč PSG. "Udělám pro to vše, byl bych velmi šťastný, kdyby se mu podařilo vyhrát," dodal hráč, který je momentálně v Paříži na hostování, to se ale příští léto změní v přestup za částku 4,7 miliardy korun.

Samozřejmě, tým z francouzské metropole se bude soustředit i na víc, než na individuální úspěchy své hlavní hvězdy. Pařížané si chtějí vzít zpátky francouzský titul, který jim v předchozí sezoně sebralo Monako, a snad konečně dobýt i Ligu mistrů.

"PSG je ambiciózní klub, který chce být tím nejlepším na světě," je si jistý Mbappé. "Musíme vyhrát všechny soutěže a nenechat prostor pro pochybnosti. Musíme se hned ukázat jako silný tým, který bude vládnout svou hrou," nastavil mladý útočník jasné cíle.

Kylian Mbappé by měl být součástí úderného ofenzivního trojlístku s Neymarem a uruguayským snajprem Edinsonem Cavanim. První zápas s tímto složením útoku by PSG mohlo odehrát už v pátek večer, kdy navštíví Méty.