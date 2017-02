Lavička, pak chřipka. Balotelli sundal nohu z plynu, kritizuje spoluhráč

Po deseti podzimních gólech v dresu francouzského Nice to vypadalo, že italský fotbalový útočník Mario Balotelli má období gólového sucha v dresech Liverpoolu a Milána za sebou a zase bude zářit. Jenže jeho únorové výkony naznačují, že se vše vrací do starých pořádků. Balotelli byl odkázán jen na lavičku náhradníků a po minulém zápase, který vynechal kvůli chřipce, na jeho hlavu padla i vlna kritiky od jednoho ze spoluhráčů.

Šlo to rychle. Na konci ledna ještě Balotelli gólem jistil výhru svého Nice 3:1 nad Guingampem, 4. února ale jeho tým prohrál s Monakem 0:3 a italská hvězda byla pro střet se Saint Etienne posazena jen na lavičku. Nedělní zápas na půdě Rennes, který skončil remízou 2:2, Balotelli proseděl doma, když si stěžoval na přiznaky chřipky. A hned si vyslechl i pár ne zrovna vlídných slov od jednoho ze spoluhráčů.

"Každý den ho pozoruji na tréninku, je to sice skvělý hráč, ale vypadá, jako by s námi nechtěl mít nic společného," rýpnul si do kolegy tahoun záložní řady Nice Valentin Eysseric. "To je prostě zklamání. Zrovna v takovém zápase nám mohl pomoci," zalitoval poté.

"Trenér po nás chce, ať se snažíme, jak můžeme. Nesnese, když někdo sundá nohu z plynu, a přesně to se teď děje u Maria," přisadil si 24letý Eysseric, který právě proti Rennes svým druhým gólem v sezoně zachraňoval remízu.

Kouč Nice Lucien Favre nad Italovou morálkou jen krčí rameny. "Beru v potaz všechno dobré, co pro nás Mario udělal, ale co mám dělat? Musím prostě vybrat nejlepší možnou sestavu podle současné formy," okomentoval švýcarský trenér. Balotelliho už nezařazuje tak často do základní jedenáctky proto, že italský útočník prý nepomáhá v obraně a když nemá míč u nohy, prostě se dost nesnaží.

Balotelli se ve třinácti zápasech trefil devětkrát a je tak druhým nejlepším střelcem svého týmu, mezi kanonýry celé ligy je osmý. V posledních pěti zápasech ale přidal jediný gól a po nepřiznivých komentářích od spoluhráčů i trenéra to vypadá, že svoji cestu zpět do základní sestavy nebude hledat snadno.