Italský zázrak SPAL! Věčně krachující klub míří za hvězdami do Serie A

SPAL. Nebojte, nebude řeč o spánku. Societa Polisportiva Ars et Labor (tedy SPAL) je název fotbalového týmu ze severní Itálie, který jde překvapivě za postupem do Serie A. Klub, který byl postrachem všech investorů, se pomalu chystá na návrat do nejvyšší italské soutěže. Pokud zvládne dnešní utkání na hřišti Spezii a Frosinone v pondělí ztratí v Salernitaně, skromný tým, který musel překonat tři bankroty, čekají od příští sezony zápasy s nejlepšími celky v zemi. Co dalšího potřebujete o zázraku z města Ferrara vědět?