V Itálii mají jasno! Schick jde do Juventusu, ještě rok bude v Sampdorii

Je to blíž a blíž. Velký přestup českého útočníka Patrika Schicka do Juventusu by se měl stát brzy realitou. V Itálii už o tom vůbec nepochybují. Podle listu La Gazzetta se totiž Sampdoria s turínským klubem v sobotu odpoledne dohodla. Otázkou jen je, zda půjde mladý talent do mistrovského týmu rovnou, nebo ještě sezonu zůstane v Sampdorii. Druhá varianta je podle italského experta Filippa Conticella pravděpodobnější.