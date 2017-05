Berbr vzkázal Slavii: Mimozemské návrhy! Výsměch klubům, řekl Tvrdík

V době krize „úřednická vláda“ do čela českého fotbalu? Místopředseda FAČR Roman Berbr zkritizoval návrh vedení Slavie, která by ve výkonném výboru ráda viděla uznávané osobnosti. „Návrhy o úřednické vládě jsou zcela mimozemské. Liga se rozhodla, že půjde samostatnou cestou. Dnes je to jiná firma, než jsme my,“ uvedl po mimořádném zasedání výkonného výboru. Na jeho prohlášení okamžitě zareagoval na Twitteru předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. „Berbr potvrdil oprávněnost našich požadavků na rozsáhlou reformu českého fotbalu,“ napsal.