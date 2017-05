Tvrdík: Ať Berbr sám kandiduje. My představíme alternativu

Před vstupem do jednací místnosti Jaroslav Tvrdík zopakoval názory, se kterými chce Slavia řešit vzniklou krizi v českém fotbale. Šéf „sešívaných“ chce zabránit růstu vlivu současného místopředsedy Romana Berbra a s ostatními majiteli klubů se chce shodnout na společném kandidátovi, který by nahradil obviněného Miroslava Peltu. Ten je v současné době ve vazbě kvůli obvinění z nezákonného čerpání státních dotací.

S čím na jednání jdete?

„Názor Slavie byl veřejně prezentovaný. Logicky ho jdeme představit našim partnerům, kteří jsou majitelé klubů. Jsme přesvědčeni o tom, že situace je vážná, že se český fotbal dostal do určité krize. Z vyjádření některých funkcionářů vyplývá, že si to nemyslí. V případě, že se shodneme na tom, že český fotbal je v krizi, chceme s našimi partnery z řad majitelů hledat návrhy a alternativy, jak český fotbal z krize vyvést. Zásadní rozhodnutí bude o valné hromadě, která se má konat 2. června.“

Co od valné hromady očekáváte?

„V zásadě jsou dvě alternativy. Buď bude volební, nebo nevolební. Jsme přesvědčeni o tom, že i v přechodném období by FAČR mělo mít pevné vedení, které bude usilovat o vyvedení fotbalu z krize, do kterého se dostal obviněním předsedy i FAČR jako právnické osoby. Slyšeli jsme vyjádření pana místopředsedy Berbra. Rád bych ho vyzval k tomu, aby opravdu kandidoval. Myslíme, že je to férové. Ať za sebe nehledá žádnou náhradu, ať předstoupí před delegáty, kandiduje a přijme odpovědnost za český fotbal. Druhou alternativu chceme hledat my s kolegy. Majitelé fotbalových klubů jsou velcí investoři, dávají do fotbalu mnohem víc než Česká republika. Máme k tomu legitimně co říct, chtěli bychom nabídnout delegátům naše kandidáty a rádi bychom se na nich s kolegy shodli.“

Dokážete jako ligové kluby najít shodu?

„Pokud bude valná hromada nevolební, říkáme, že fotbalová asociace má svého legitimního statutárního zástupce, tím je první místopředseda pan Zlámal. Je to kredibilní osoba pro přechodné období. Současná situace by ale neměla vést k tomu, že bude dál posilovat vliv pana místopředsedy Berbra na český fotbal. Nejenom jeho vliv, ale i jeho týmu, kam patří paní Damková a pan Liba. Vidíme to jako zásadní věc, všichni kolegové z řad majitelů klubů se musí rozhodnout, jak chtějí být důvěryhodní před sebou samými, veřejností, fanoušky i mezinárodními fotbalovými institucemi.“

Upřednostňujete volební, nebo nevolební valnou hromadu?

„Netajíme se názorem, že by měli do českého fotbalu přijít noví lidé. To není jen o obvinění pana Pelty. Za dobu, co jsme jako CEFC ve Slavii, jsme zažili opilé rozhodčí a další situace, které si v českém fotbalovém nepřejeme. Situace s panem Peltou a obviněním FAČR je taková poslední kapka. Představili jsme určitou typologii kandidátů, velmi rádi si vyslechneme případné nominace ostatních kolegů. Naší ambicí není převzít vládu, Slavia proto chce být velmi opatrná v nominaci svých vlastních kandidátů. Rádi bychom podpořili návrhy klubů na renomované a respektované kandidáty, jejichž typologii jsme navrhli. U lidí jako je Zdeněk Grygera se těžko namítá, že by byl slávistickým kandidátem. Hledáme důvěryhodné manažery, které nabídnou alternativu.“

Věříte, že před delegáty na valné hromadě dokážete prosadit svého člověka přes vlivného Romana Berbra?

„Musíme postupovat podle stanov a věřit rozumu delegátů. Budou mít alternativu v panu Berbrovi, my jim chceme nabídnout jinou možnost. Pokud to neuděláme, jediným kandidátem bude pan Berbr nebo jím vybraný nominant, potom se fotbal z té situace dostane jen velmi těžko.“