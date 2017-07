Kluby soutěží, kdo vtipněji představí posilu: videohry, telefon i síla přání

Že si na dres nemůžete dát jméno hráče, který ještě nepodepsal? Třeba stačí jenom počkat... Anglický šampion Chelsea představil nového stopera Antonia Rüdiger‏a vtipným videem, ve kterém malý fanoušek tak moc chce jeho dres, že klubu i hráči nezbývá, než jít s pravdou ven. Jen je trochu překvapující, že hráč, který přišel za miliardu, je schovaný v kumbále ve fanshopu.

Which name would you get on the back of your @nikefootball Chelsea home shirt today? 👀 #WeAreThePride pic.twitter.com/WKmYxd2x0K