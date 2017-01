Voráčkovi to zase střílí, pálil i Kaše. Jágr už přeskočil Coffeyho

SOUHRN | Hokejový útočník Jakub Voráček vstřelil ve středečním utkání NHL obě branky Philadelphie, která prohrála doma s New Yorkem Rangers 2:5, a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Stejné ocenění získal také Jaromír Jágr, který s Floridou podlehl Winnipegu 1:4. Čtyřiačtyřicetiletý hráč připravil jediný gól týmu a v historickém pořadí NHL se mezi nahrávači osamostatnil s počtem 1136 asistencí na páté příčce.

Voráček se vrátil do elitní desítky kanadského bodování soutěže, ze které vypadl, protože předchozí čtyři utkání vyšel naprázdno a neskóroval téměř měsíc. I v utkání s Rangers to dlouho nevypadalo, že by český útočník vybočil ze stínu posledních dní. Gólově se prosadil až v 53. a 58. minutě, kdy snižoval na 1:3 a 2:4.

V prvním případě měl Voráček štěstí, protože se v přesilové hře odrazila jeho přihrávka od brusle kapitána Rangers Ryana McDonagha do branky. Při druhé trefě ukázal český hráč, jak tvrdou má střelu a pořádnou ranou z pravé strany překonal Henrika Lundqvista podruhé. I hosté měli v utkání dvougólové střelce - Kevina Hayese a Michaela Grabnera.

VIDEO: Sestřih utkání Philadelphia - NY Rangers

Jediná gólová akce Floridy začala u Aarona Ekblada, který na obranné modré čáře zachytil nahození Bena Chiarota, puk poslal Jágrovi, který lehkým kontaktem přistrčil puk do jízdy Gregu McKeggovi. Čtyřiadvacetiletý Kanaďan rychlý protiútok zakončil přesnou střelou k tyči a snížil na 1:2. Dalš drama ale odvrátila elitní útočná formace Jets, jejíž všichni tři členové Patrik Laine, Mark Scheifele a Nikolaj Ehlers v utkání skórovali.

VIDEO: Jágr nahrál na jediný gól Floridy

Historická tabulka asistencí: 1. Wayne Gretzky - 1963

2. Ron Francis - 1249

3. Mark Messier - 1193

4. Ray Bourque - 1169

5. Jaromír Jágr - 1136

Výsledky:

Florida - Winnipeg 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Branky: 39. McKegg (Jágr) - 26. Matthias, 28. Laine, 43. Ehlers, 53. Scheifele. Střely na branku: 32:39. Diváci: 13.607. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. Little (oba Winnipeg), 3. Jágr (Florida).

Philadelphia - NY Rangers 2:5 (0:0, 0:1, 2:4)

Branky: 53. a 58. Voráček - 23. a 55. Hayes, 52. a 58. Grabner, 46. Kreider. Střely na branku: 32:27. Diváci: 19.858. Hvězdy zápasu: 1. Hayes, 2. Lundqvist (oba NY Rangers), 3. Voráček (Philadelphia).

Dallas - Montreal 3:4 v prodl. (1:1, 1:0, 1:2 - 0:1)

Branky: 15. Seguin, 33. Klingberg, 58. Lindell - 45. a 61. Pacioretty, 11. Beaulieu, 43. Radulov. Střely na branku: 42:33. Diváci: 18.106. Hvězdy zápasu: 1. Beaulieu (Montreal), 2. Klingberg (Dallas), 3. Pacioretty (Montreal).

Calgary - Colorado 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Branky: 16. Versteeg, 38. Backlund, 54. Chiasson, 55. Gaudreau - 59. Wiercioch. Střely na branku: 37:18. Diváci: 18.388. Hvězdy zápasu: 1. Elliott, 2. Chiasson, 3. Giordano (všichni Calgary).

Vancouver - Arizona 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky: 10. Baertschi, 47. Sutter, 54. Horvat. Střely na branku: 24:22. Diváci: 18.215. Hvězdy zápasu: 1. Horvat, 2. Sutter, 3. Miller (všichni Vancouver).

Anaheim - Detroit 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky: 14. Ritchie (Kaše), 58. Kaše. Střely na branku: 24:23. Petr Mrázek odchytal za Detroit 58:41 minuty, inkasoval dvě branky z 24 střel a úspěšnost zásahů měl 91,67 procenta. Diváci: 17.174. Hvězdy zápasu: 1. Gibson, 2. Ritchie, 3. Kaše (všichni Anaheim).