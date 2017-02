Pastrňákovi naskakují asistence, hraje s hvězdami. Mám dobrou pozici, hlásí

Jeho gólový půst je výrazný, za posledních 21 zápasů se David Pastrňák trefil v NHL jen jednou. Reakce trenéra Bostonu? Český mladík hraje v prvním útoku s největšími hvězdami týmu.

„Hraju přesilovky, trávím na ledě hodně času,“ pochvaluje si.

Skoro u všeho podstatného byl i v nočním zápase ve Washingtonu. Hosté dorazili s třemi výhrami v zádech a Patrňák stál na ledě při prvních čtyřech gólech zápasu. Napřed v první třetině při dvou inkasovaných, po přestávce se pak v přesilovce zapojil do kombinací a podílel se na vyrovnání.

Třetí asistenci si připsal na gól Davida Krejčího, který ale před koncem už jen korigoval porážku.

„Bohužel dneska jsme dostali čtyři góly, ale tři jsme dali. Neudělali jsme naši práci, skončili jsme v mínusu, takže… Snad se nám stalo poprvé, že jsme skončili v mínusu, ale takové zápasy se stanou, nejsme perfektní,“ kroutil hlavou Pastrňák, který se v posledním období přeměnil ze střelce na nahrávače.

VIDEO: Sestřih utkání Washington - Boston

Po raketovém rozjezdu skóruje v posledních týdnech jen výjimečně, zato za daný zápasový úsek nastřádal 14 asistencí. Souhra s Marchandem a Bergeronem mu jde k duhu.

„Já si to užívám. Mám tady (v Bostonu) dobrou pozici, hraju dvacet minut za zápas a to je něco jiného, než hrát deset. Jsem rád, že hraju s takovými hráči. Strašně mi pomáhají,“ řekl.

Zápas nicméně dohrál s Davidem Krejčím poté, co s nastřelenou nohou odešel do šatny Patrice Bergeron. A také jejich spolupráce vedla ke gólu.

„Mělo by to být jedno, s kým hrajete v prvních dvou lajnách, ale samozřejmě s Pastou si rozumíme, dlouho jsme spolu hráli minulý rok. Tento moc ne. Jsem vždycky rád, když to jde, když si můžeme puk ťuknout. Spadlo nám to ke konci, bohužel už bylo celkem pozdě,“ pokyvoval hlavou Krejčí.

Zkušený centr si uvědomuje, že produkce prvního bostonského útoku je sice významná, ale že to v dostizích o play off, v nichž se Bruins drží těsně nad čarou, nemusí stačit.

„Musíme najít víc střelců,“ ví dobře. „Vyhráli nám (první útok) pár zápasů, ale pořád to není dost, a my potřebujeme další, aby se zlepšili, přidali se. Pokud to neuděláme, budeme mít potíže,“ varuje Krejčí.