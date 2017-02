Tohle ještě Jágr nezažil. U Hertla v San Jose se chystá český večer

Pokud se chystáte na zápas osobně a objednáváte si lístky přes stránky Sharks, objevíte určitě kolonku Czech Heritage Night (Noc českého dědictví). O co se jedná? Už více než 500 vstupenek bylo prodáno do speciální české sekce na stadionu SAP Center. San Jose se totiž spojilo se školou Czech School of California a připravuje při příležitosti vzájemného duelu dvou českých útočníků netradiční sportovní večer.

Chcete být součástí Jágrovy oslavy narozenin i vy? Pošlete originální přání - ZDE »

Pro majitele těchto vstupenek bude připraveno hned několik specialit. Po zápase například proběhne focení přímo na ledě s Tomášem Hertlem, jeden ze šťastných fanoušků se během utkání bude moci svézt na populární rolbě a mělo by dojít i na zpěv české hymny.

Takovou událost na své narozeniny určitě ještě nezažil ani Jaromír Jágr.