Crosby mlátil ležícího Subbana. Držel mi nohu jako v UFC, brání se hvězda

Tahle série má grády! Pittsburgh v pátém utkání finále Stanley Cupu zvítězil nad Nashvillem jasně 6:0 a nakročil za titulem. I na ledě Penguins pokračovala malá válka mezi Sidney Crosbym a P.K. Subbanem. Velký ohlasy vzbudil jejich konflikt ze závěru první třetiny, kdy se dostali oba kohouti do křížku za domácí brankou. Kapitán Pittsburghu mlátil ležícího soupeře do hlavy, ale hvězdný útočník se nařčení ze zákeřné hry brání.

Páté finálové utkání Stanley Cupu přineslo drtivé vítězství Pittsburghu, ale také bitky a tvrdé souboje. Rozhodčí rozdali celkem 100 trestných minut a ke společnému dílu přispěli také domácí kapitán Sidney Crosby a P.K. Subban, kteří se dostali do křížku v závěru první třetiny.

Zpočátku šlo o nevinný souboj za brankou Matta Murrayho, při kterém ztratil obránce Nashvillu svou hokejku a ztratil rovnováhu, čehož se pokusil využít domácí útočník. Svého soka nakonec poslal k ledu a hlavou ležícího soupeře několikrát udeřil do ledu.

Tím naštval fanoušky i trenéra soupeře. Toho vytočil zejména fakt, že dvě minuty dostali oba dva a oba za držení. „Nechápu to. Opravdu toto rozhodnutí nechápu. Viděl jsem, jak můj hráč dostal desetkrát hlavou o led,“ zuřil hostující trenér Peter Laviolette.

Podívejte se na střet Crosbyho se Subbanem



K situaci se vyjádřil také domácí útočník, který se pokusil souboj vysvětlit. „Ztratil hůl a pak mě chytil za nohu jako v UFC. Netuším, proč to udělal,“ kroutil hlavou Crosby. „Snažil jsem se odtamtud dostat, ale ztratil hůl a snažil se mě podržet. Nevím, o co se s mým kotníkem snažil.“

Oba kohouti nakonec dostali dvě minuty za držení. „Já nevím, co P.K. udělal, ale s verdiktem rozhodčího nesouhlasím,“ dodal trenér Predators.

A vyjádření kontroverzního Subbana? Žádné velké prohlášení, možná i kvůli porážce. „Nejsem rozhodčí, takže to nemohu soudit. Je to jenom hokej, pánové, jenom hokej,“ řekla hvězda z města country.



V sérii nešlo o první střet obou borců. Už ve třetím utkání měl údajně Crosby říct Subbanovi, že mu páchne z úst, ale zadák Nashvillu tvrzení odbyl s tím, že používá ústní vodu (více čtěte zde). A nebyl by to bývalý hráč Montrealu, kdyby do toho pořádně nezabrousil. Na čtvrté utkání přišel s taškou plnou ústních vod.

O nějaké vzájemné nenávisti ale nemůže být řeč. „Každý se snaží dělat svou práci, já jen dělám tu svou,“ řekl po pátém utkání Crosby, jenž k vítězství přispěl třemi přihrávkami.

Jeho soupeř naopak skončil s dvěma zápornými body a bude muset se svými parťáky v noci z neděle na pondělí pořádně zabrat, aby sérii vrátili zpět do Pittsburghu. „Budeme lepší, v sázce je celá naše sezona,“ hlásí Subban.

VIDEO: Sestřih finálového utkání číslo 5