Český rozhodčí v NHL? Fakt zázrak! Suchánek to ale zvládne, věří Šindler

Už dnes v noci čeká českou rozhodcovskou školu historický moment. Poprvé v historii bude český sudí řídit utkání NHL. Čárového rozhodčího Libora Suchánka čeká premiéra v utkání mezi New Yorkem Islanders a Carolinou (1:00 SEČ). „Je to skvělé, ale pro Libora to nebude skok o deset pater. Čeká ho menší led a větší rychlost hry. Věřím ale, že to všechno zvládne,“ doufá šéf českých rozhodčích Vladimír Šindler.

Co dnes v noci Libora Suchánka z vašeho pohledu čeká? Zvládne tak velký skok?

„Bude to určitě těžké. Na druhou stranu to ale není jeho první takhle těžká premiéra v rámci toho, jak je Libor zkušený. Další krok nikdy není lehký, ale řekl bych, že to nebude tak radikální skok jako třeba přechod z české první ligy do extraligy, nebo první zápas na mistrovství světa. NHL je fantastická, ale nebude to rozdíl deseti pater. Určitě bude zdravě nervózní, ale nemyslím si, že by to pro něj byl nějaký extrém.“

Sám jste na malém kluzišti s rozměry NHL odpískal mnoho utkání, jak je z tohohle pohledu pro rozhodčího těžký přechod?

„Tohle pro změnu extrém je. Libor může hodně těžit z toho, že už na úzkém ledě absolvoval loni šampionát dvacetiletých, kde se hraje hokej ještě rychlejší než v NHL. Je to složitější, na rozhodčí to klade obrovské nároky, aby se hráčům nepletli pod nohama, byli obratní a zvládli rychlé manévry.“

Menší led a o mnoho větší rychlost. Jak je při této kombinaci těžké se hráčům, jak říkáte, neplést pod nohy?

„Z mého pohledu to má čárový rozhodčí o mnoho těžší než hlavní. Při přechodu útoku přes modrou čáru na ní vždy musí stát, sledoval ofsajd, a ještě postavení hráčů, aby se nemotal do cesty. Kdežto hlavní tou dobou stojí někde v rohu. Asistent musí opravdu skvěle číst hru.“

Vybavíte si první moment, kdy jste si řekl, že by ze Suchánka mohl být špičkový rozhodčí?

„Určitě jo. Pískal jsem s ním ještě před tím, než se dostal do extraligy. Byl vážně dobrý, hned jsem se ho taky proto ptal, jestli umí anglicky. Já už jsem měl v té době za sebou nějakých sedm mistrovství světa a okamžitě jsem poznal, že má všechny předpoklady pro to, aby se stal totální elitou mezi čárovými rozhodčími.“

Že by se dostal ale až do NHL vás asi nenapadlo.

„To samozřejmě ani náhodou. Věděl jsem, že za pět šest let bude na MS. Ale NHL? To je zázrak, opravdový sen.“

Jak se vůbec dá takový sen převést ve skutečnost?

„Musí se sejít strašná spousta detailů, což se u Libora povedlo. Máme v Česku hodně kvalitních rozhodčích, jemu je ale teprve 27 let, je ohromně perspektivní. Naši jiní špičkoví arbitři už jsou třeba na vrcholu, on se naopak bude pořád hodně posouvat a zlepšovat. V NHL bude mít nejlepší možné zázemí pro to, aby na sobě dál pracoval.“

Z mého pohledu o všem rozhodl jeho výkon v jediném zápase, a sice když v listopadu pískal přípravný zápas Česko – Rusko před Světovým pohárem. Mám pravdu?

„Ne tak úplně. Tam se na něj byli podívat lidé z NHL, kteří ho pak oslovili. Tomu ale předcházel dlouhý proces. Na tu akci ho nominoval Český svaz, což nebyla náhoda. Vědělo se, že by třeba náhodou možná k něčemu takovému mohlo dojít. Komunikace se zámořím už proběhla dřív. Libor to utkání zvládl skvěle, ale i kdyby udělal nějakou chybu, zástupci z NHL viděli, že z celkového rozhodcovského hlediska jednoznačně obstál.“