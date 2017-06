Voráček pomáhá. Za 61 bodů v NHL předal své nadaci 61 tisíc dolarů

"Jsem rád, jak se to rozrůstá. Přišlo až sto lidí. Další akci máme 24. června v Mikulově," řekl novinářům Voráček na setkání v pražském Areálu Vltavanů a připomněl charitativní fotbalový turnaj Hokejky pro Kluka Puka, kterého se zúčastní hokejové i fotbalové osobnosti.

Nadaci založili se sestrou Petrou, kterou nemoc také postihla. "Za tu dobu není 3,6 milionu špatná částka a snad to bude pokračovat dál, nás to žene jen dopředu," prohlásil Voráček, který přispívá za každý svůj bod v NHL částkou 1000 dolarů. "Chci mít co nejvíc bodů jak kvůli nadaci, tak i kvůli mně, abych co nejvíce pomohl týmu," usmíval se Voráček.

Před dvěma dny navštívil se sestrou Domov svatého Josefa v Žirči. "Je to jediné zařízení v České republice pro pacienty RS, kteří se už o sebe nemohou postarat. Bylo by jich potřeba pět," podotkla Klausová, která se snaží akce plánovat na období, kdy je bratr Jakub z Filadelfie na měsíc a půl v létě v Česku.

"Bylo to naprosto úžasné, lidi byli fantastický a Jakub si to užil, byli jsme oba dojatí. Ne všechno je v naší společnosti zalité sluncem i směrem k charitě, ale člověk se na to všechno negativní vykašle, když vidí, že to dělá pro ty chvíle a lidi, kterým může pomoci," doplnila.

Voráček je rád, že se může s pacienty osobně setkat a promluvit si s nimi. "Člověk vidí, jak to těm lidem pořád strašně pálí. Je to jen svalový problém a jinak mají přehled. Bohužel jim ta nemoc nedovoluje normálně fungovat," popsal dojmy ze setkání v Žirči.

"Zázemí bylo překrásný, mají tam rehabilitační centrum. Bohužel je to jen jedno středisko v Čechách. Náš cíl do budoucích let je, aby se sehnaly prostředky, aby se třeba povedlo otevřít další. A také pomáhat lidem, kteří v takové fázi nejsou a potřebují jiné léky, pomůcky nebo vozíčky," dodal Voráček.

Oba mají radost z práce, která se dosud povedla. "Bude nás už skoro 1200 členů a eReS tým udělal spoustu práce. Jde o to, aby nás bylo ještě více, abychom měli silný hlas a zatlačili na ta místa, kde zatím neslyší," prohlásila Klausová.

"Přispíváme individuálním pacientům, kterým se rozdělují nadační příspěvky. Podporujeme také fyzioterapii a psychoterapii v RS centrech, loni jsme podpořili registr pacientů. Udělali jsme obrovský webový portál, kterým nabízíme pomocnou ruku a poradny, což jsme u nás první," dodala Klausová.

