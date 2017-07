TOP české brankářské naděje pod 20 let. Škarek, kluci z ligy i zámoří

Kdo jsou největší české brankářské naděje pod 20 let? • FOTO: Koláž iSport.cz Česká brankářská škola získala v hokejovém světě věhlas. Světovému hokeji dala Dominika Haška, Tomáše Vokouna nebo Ondřeje Pavelce. Při pohledu na jejich mladé nástupce se jeví budoucnost českého brankoviště nadějně. Podívejte se na výběr nejtalentovanějších českých brankářů pod 20 let.

Daniel Vladař (19 let) Daniel Vladař na kempu Bostonu Bruins uspěl a chytá AHL • Foto Profimedia.cz Klub 2016/2017: Providence (AHL). Úspěšnost zákroků: 92,1 %. Vysoký brankář z Prahy má už smlouvu s Bostonem. V minulé sezoně odchytal 8 zápasů na farmě v AHL a 18 v ECHL. Na cestě do NHL musí předskočit čtyřiadvacetiletého Zaneho McIntyra a protežovaného Malcolma Subbana. V příští sezoně by mohl už víc chytat na farmě. Vysokoškoláků v NHL přibývá. Zkouší to i Češi, nesmí ale hrát extraligu

Jakub Škarek (17 let) Pro 17letého brankáře Jakuba Škarka je NHL velkým snem, draft ho čeká příští rok • Foto Jaroslav Legner (Sport) Klub 2016/2017: Jihlava, Sparta. Úspěšnost zákroků: 92,5 %. Možná se pro něj stala úplně ta nejlepší věc. Dukla postoupila do extraligy, on nikam neodejde a bude dál chytat doma, v prostředí, které dokonale zná. V 17 letech může dostat klidně 40 zápasů v extralize, které by ho vystřelily zase o pár pater nahoru. Draft do NHL ho čeká příští léto.

Josef Kořenář (19 let) Josef Kořenář si v zámoří vybojoval smlouvu u Sharks a vrátil se do Čech, kde bude chytat za Jihlavu • Foto Profimedia.cz Klub 2016/2017: Lincoln Stars (USHL). Úspěšnost zákroků: 92,5 %. Jeho příběh šokoval. Rok chytal v USHL, na draftu si ho nikdo nevšiml, ale odjel na rozvojový kemp do San Jose, kde hned dostal smlouvu. Vypadá to, že ale příští sezonu odchytá doma. Jihlava se vrátila do extraligy, utvoří trio se Škarkem a Norem Voldenem. Amerika ho čeká asi až za rok. Neprošel draftem, i tak se Kořenář upsal San Jose. Obrovská pocta, říká

Petr Kváča (19 let) Petr Kváča z Českých Budějovic zaujal zástupce Colorada • Foto Pavel Mazáč (Sport) Klub 2016/2017: Motor ČB. Úspěšnost zákroků: 94 %. Zářil v play off první ligy a hodně na sebe upozornil v baráži. Motor vypadal, že mu dochází šťáva, teenager ho ale pořád držel, chytal skvěle. Na draftu si ho také vybralo Colorado a má už za sebou development kemp. Skauti Avalanche prý pravidelně jezdili do Budějovic už na jeho zápasy v juniorce. Daně hýbou hokejem! Proč je lepší hrát v Nashvillu než v Kanadě?

Tomáš Vomáčka (18 let) Tomáš Vomáčka je osmnáctiletý brankář a odchovanec Hradce Králové, chytající NAHL za Corpus Cristi v Texasu. • Foto twitter.com Klub 2016/2017: Corpus Christi (NAHL). Úspěšnost zákroků: 92,3 %. Svým emočním stylem chytání bývá často srovnáván s Petrem Mrázkem. Vychytal dva dorostenecké tituly pro Hradec, před minulou sezonou odešel do Ameriky, aby se dostal na univerzitu. Tohle klaplo, navíc ho na posledním draftu vzal jako číslo 154 Nashville. Nejdivnější fotka draftu NHL? Asi můj blbý obličej, směje se Vomáčka

Adam Brízgala (19 let) Adam Brízgala (uprostřed) má za sebou sezonu v USHL, draftován letos nebyl • Foto Dominik Bakeš (Sport) Klub 2016/2017: Muskegon Lumberjacks (USHL). Úspěšnost zákroků: 91,4 %. Měl vážné problémy s kolenem, ale dostal se z toho a má za sebou první sezonu v zámoří. Patří k největším talentům, jaké vychovala Sparta za poslední roky, koleno ho na chvíli přibrzdilo, ale jestli se mu už problémy nevrátí, má potenciál jít daleko. Na draftu si ho nikdo nevybral. Sparťanský smolař se vrací téměř po roce: Bolí to, přiznává

Jiří Patera (18 let) Mezi devítkou draftovaných Čechů v roce 2017 nechybí ani brankář Motoru Jiří Patera • Foto Profimedia.cz Klub 2016/2017: juniorka Motoru ČB. Úspěšnost zákroků: 93,3 %. Docela mu vyšlo mistrovství světa do 18 let na Slovensku a na posledním draftu si ho ze 161. pozice vybralo Las Vegas. Cesta do NHL? Zatím dlouhá štreka. V příští sezoně vytvoří ale hodně zajímavý brankářský tandem v Českých Budějovicích s Petrem Kváčou. Mladí a sakra dobří! Přestupy NHL ONLINE: Letošní dvojka draftu podepsala smlouvu s Philadelphií