Vedl děti a dostal koláčky. Vracíme se k tomu, co fungovalo, řekl Jágr

Vstoupil na led a někteří zatleskali, jiní poklepali hokejkami o led. Zahučelo to mezi nimi. Měli před sebou životní zážitek, čekal je trénink s hokejovou modlou. Jaromír Jágr byl včera na ledě ve Slaném při představení Sportovního centra mládeže, jež má pomoct začít produkovat talentované hráče, kteří mají oprášit lesk českého hokeje. „Vracíme se k tomu, co fungovalo dřív,“ říkal útočník.

Mezi mantinely tři olympijští šampioni, kteří dohromady k tomu nastřádali sedm titulů mistrů světa. Co víc si mladí hokejisté, zapojení do nového programu, mohli přát?

Vedle Jágra se jim při ukázkové tréninkové dávce mimo jiné věnovali i někdejší legendární útočník Martin Procházka, čtyřnásobný světový šampion. A jmenovec Libor Procházka, bývalý bek, mistr světa z roku 1999.

Ten nejslavnější, veterán s číslem 68, mezi děti zavítal na chvíli, jinak jeho další kroky nejspíš budou zase směřovat do zámoří. Ale ostatní hráči s věhlasnou minulostí se jim budou věnovat dlouhodobě.

„Určitě je to pro kluky výhoda, že mají kolem sebe někoho, kdo hrál tak dlouho. Věřím, že díky tomu, že jsem se v hokeji pohyboval odmalička, hned vidím, co potřebují a co je mám naučit,“ říkal Martin Procházka, slavný kanonýr, jenž má ve Slaném na starost mládež.

Sportovní centrum mládeže Středočekého kraje. Nový projekt, který byl představen v úterý za přítomnosti kladenské ikony a druhého nejproduktivnějšího hráče NHL Jaromíra Jágra. Finanční záštitu nad projektem má Středočeský kraj.

Právě tento klub je spolu s Kladnem a Kralupy nad Vltavou součástí nově fungujícího Sportovního centra mládeže. Jako šéftrenér to zajišťuje David Čermák, někdejší Jágrův spoluhráč z mládežnických výběrů. V projektu jako trenér působí i bývalý útočník Josef Zajíc.

„Jsem moc vděčný všem, kteří pomáhají. V dnešní době je hrozně těžké sehnat peníze na hokej, všichni víme, jak je to drahý sport. A nechci, aby došlo k tomu, že hokej by mohly dělat jenom děti bohatých rodičů,“ reagoval Jágr směrem k Janku Skopečkovi, radnímu pro sport v rámci Středočeského kraje.

„Jsme rádi, že takhle můžeme podporovat sport. A věřím, že centrum bude vychovávat nové talenty,“ uvedl Skopeček. Jágrovi potom předal originální dárek. Kromě dresu totiž přinesl i svatební koláčky.

„Donesl jsem je, protože se za chvíli budu ženit. Tak třeba i pro vaši inspiraci,“ uvedl radní. Jágr se široce usmál a pak pohotově zareagoval. „Tak to vám opravdu hrozně moc děkuju!“ pobavil zaplněný sál ve VIP prostorech zimáku ve Slaném.

Na ledě potom absolvoval s dětmi několik cvičení, pobavil se s Martinem Procházkou. „Když kluci Jardu uviděli, bylo to pro ně něco. Určitě i tohle je pro ně velká motivace,“ vykládal opěvovaný střelec, jenž v mládí působil právě v Kralupech nad Vltavou. A v rámci tehdejší spolupráce mezi místními oddíly si ho nakonec vzalo Kladno a vychovalo z něj světovou hvězdu.

Podobný model se teď vrací. „V mojí době to fungovalo, tehdy byl sport hodně státem podporovaný. Spoustu věci jsme měli zadarmo, i díky tomu se naše generace dostala tak nahoru. Po revoluci se sport stával dražší a dražší, mohlo si to dovolit jen pár rodin, takže i proto nejsou už takové výsledky. Věřme, že díky podpoře měst, státu i krajů se dostaneme tam, kde jsme byli dřív,“ reagoval Jágr, olympijský šampion z Nagana a dvojnásobný mistr světa.

Když se objevil ve Slaném, hned se to kolem něj hemžilo, lidé prosili o podpisy i společné snímky. Pětačtyřicetiletý veterán pak ještě přišel v civilu, aby se s účastníky vyfotografoval. Následně nasedl do auta a vyrazil odpočívat před nočním tréninkem.

S přáním, aby nově obnovené sportovní centrum vychovalo co nejvíc hokejistů, kteří českému hokeji vrátí čest.

Radní pro vzdělávání a sport Středočeského kraje Jan Skopeček předal Jaromíru Jágrovi svatební koláčky. Prý pro inspiraci.