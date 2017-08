Nechtěný hrdina Makwala: Z postele na trať a přímo do finále MS!

PŘÍMO Z LONDÝNA | Stále cítí nespravedlnost za to, že ho IAAF kvůli zdravotním důvodům nenechala běžet ve finále čtvrtky. Botwanský sprinter Isaac Makwala však svůj vztek mohl napřít správným směrem. Mezinárodní atletická federace mu dovolila startovat v dodatečném rozběhu na dvoustovku. Makwala to zvládl a o dvě a půl hodiny později postoupil do čtvrtečního finále.