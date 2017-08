Soupeřky Hejnové? Domácí hrdinka i Američanka, které to v Evropě nejde

Vybojuje Hejnová další zlatou medaili? • FOTO: Koláž iSport.cz

Necelé tři měsíce poté, co se ocitla bez trenéra, jde překážkářka Zuzana Hejnová do finále mistrovství světa za unikátním zlatým hattrickem. Poté, co před dvěma lety v Pekingu jako první v historii své disciplíny obhájila titul, dnes od 22.35 (SLEDUJTE ONLINE ZDE>>>) útočí na další milník. Podívejte se na představení všech účastnic finále.