SOUHRN MS: Holušův úžasný finiš, ve finále na 1500 metrů skončil pátý

Holuša byl teprve druhým Čechem, který se v této disciplíně dostal do finále MS po Janu Kubistovi v roce 1983. Už postup mezi nejlepší pro něj byl životním úspěchem, ale ani ve finále nebyl bez šance a skvělým finišem se prodral na páté místo v čase 3:34,89.

Trojice Keňanů, kteří tuto trať umějí hluboko pod tři a půl minuty, začala v polovině závodu zrychlovat a Holuša se s nimi neudržel. Ale už v semifinále ukázal, že má vynikající závěr, a dnes to zopakoval. V cílové rovince předbíhal jednoho soupeře za druhým, daleko za sebou nechal i trojnásobného mistra světa Asbela Kipropa z Keni.

Dvojnásobný triumf slavili Keňané, vyhrál lídr letošních tabulek Elijah Manangoi v čase 3:33,61 před Timothym Cheruiyotem. • Foto Reuters

Štafetu na 4x400 metrů mužů senzačně ovládl Trinidad a Tobago

Katarský výškař Mutaz Baršim letos jako jediný zdolal 238 centimetrů a skvěle skákal i v Londýně - až do 235 centimetrů všechno na první pokus. V té době už byl ve hře jen poslední soupeř Rus Danil Lysenko v dresu nezávislé výpravy, ale na stříbrného z Ria de Janeiro ani on nestačil. Baršim se pak pokoušel o 240 cm, ale neuspěl. Bronz díky lepším pokusům na 229 centimetrech získal překvapivě Syřan Mažd Ghazal.

Poslední zlato na šestnáctém atletickém mistrovství světa získala čtvrtkařská štafeta Trinidadu a Tobaga v čase 2:58,12. Američané po šesti výhrách v řadě mají jen stříbro a poté, co vyšli naprázdno na individuální čtvrtce, museli v této své parádní disciplíně spolknout další hořkou pilulku.

Favorizovaní Američané dlouho vedli, ale v cílové rovince posledního úseku byl nejrychlejší Lalonde Gordon z Trinidadu. Na pásce byl o 49 setin dříve než americký finišman Fred Kerley. Třetí doběhli Britové, kteří o víkendu díky čtyřem medailím ve štafetách výrazně vylepšili svou do té doby hodně skromnou bilanci.

Štafetu žen na 4x400 m vyhrály s velkým náskokem Američanky v čase 3:19,02. Allyson Felixová, běžící na druhém úseku, získala jedenácté zlato a celkově šestnáctou medaili a jako nejúspěšnější atletka historie MS předstihla i Usaina Bolta.

Téměř šestisekundový náskok před stříbrnou domácí štafetou nemá v historii šampionátů obdoby. Jamajská černá série měla další pokračování. Obhájkyně titulu skončily kvůli svalovému zranění McLaughlinové-Whilbyové už na druhém úseku.

Poslední zlato na atletickém mistrovství světa získala štafeta čtvrtkařů Trinidadu a Tobaga. Američané po šesti výhrách v řadě mají jen stříbro. • Foto Reuters

Běh žen na 5000 m vyhrála Obiriová

Zatímco běh na 10.000 m byl velkým sólem světové rekordmanky Ayanaové, na poloviční trati se na ni jako stín nalepila Obiriová, držitelka letos nejlepšího času. Uprostřed posledního kola šla nezadržitelně do čela a v cíli měla více než pětisekundový náskok. Bronz si odveze Sifan Hassanová z Nizozemska jako náplast na zklamání z patnáctistovky, v níž byla největší favoritkou.

Běh na 800 m vyhrála podle očekávání Caster Semenyaová z Jihoafrické republiky v nejlepším čase roku 1:55,16. Zopakovala triumf z MS v Berlíně v roce 2009 a z loňské olympiády v Riu de Janeiro.

Po patnáctistovce, kde začala finišovat příliš pozdě a stačilo to jen na bronz, tentokrát nastoupila včas a soupeřky jen přihlížely. Rychleji na MS dokázala běžet jen Jarmila Kratochvílová při premiéře šampionátu v roce 1983 v Helsinkách.

Chorvatská diskařka Sandra Perkovičová letos jako jediná přehodila sedmdesátimetrovou hranici a v Londýně to zopakovala v druhém pokusu. Dvojnásobná olympijská vítězka a mistryně světa z roku 2013 z Moskvy hodem dlouhým 70,31 m způsobila, že dál se bojovalo jen o stříbro.

To si odveze Australanka Dani Stevensová, která po dlouhé době navázala na titul z roku 2009. Své letošní maximum zlepšila v poslední sérii na 69,64 m. Třetí skončila osmatřicetiletá Francouzka Mélina Robertová-Michonová, držitelka stříbra z Ria de Janeiro. Obhájkyně titulu Denia Caballerová z Kuby zůstala bez medaile.

Ve velkém souboji připravila Obiriová obhájkyni titulu a vítězku desítky Almaz Ayanaovou z Etiopie o double. • Foto Reuters

Londýn viděl světový rekord v chůzi, Drahotová dojela na zažívací potíže

Inés Henriquesová z Portugalska při premiéře chodeckého maratonu na mistrovství světa vylepšila v Londýně vlastní světový rekord časem 4:05:56. Závod mužů na stejné trati vyhrál také světový rekordman Francouz Yohann Diniz v čase 3:33:12 s více než osmiminutovým náskokem. Jediná česká zástupkyně v chůzi Anežka Drahotová závod na 20 kilometrů nedokončila kvůli zažívacím potížím.

Sedmatřicetiletá Portugalka Henriquesová už startovala sedmkrát na MS, ale na medaili na 20 km nemohla pomýšlet. Nová disciplína jí však dokonale vyhovuje a letos v lednu vytvořila na domácí trati světový rekord 4:08:26. V Londýně ho dnes zlepšila o dvě a půl minuty a v cíli byla s více než tříminutovým náskokem před Číňankou Jin Chang. Vedle 60 tisíc dolarů, které bere každý atletický mistr světa, se může těšit i na stotisícovou prémii za přepis světových tabulek.

Inés Henriquesová z Portugalska při premiéře chodeckého maratonu na mistrovství světa vylepšila v Londýně vlastní světový rekord • Foto Reuters

Devětatřicetiletý Diniz vyrazil v St. James Parku ostře hned od startu, od třetího z 25 kol jasně vedl a náskok neustále zvyšoval. V polovině trati byl před sedmičkou pronásledovatelů o tři minuty dříve a stále se vzdaloval.

Od stříbra na MS v Ósace v roce 2007 se Dinizovi na světové scéně nedařilo. Velké závody buď vzdal, nebo byl diskvalifikován. To se mu stalo i na stejné trati při olympiádě v roce 2012, kdy byl v cíli vyloučen kvůli tomu, že lahev s pitím přijal mimo občerstvovací zónu.

Loni v Riu de Janeiro také dlouho vedl, ale pak měl žaludeční problémy, dokonce se na trati zhroutil a zcela vyčerpán došel na osmém místě. Tentokrát roli favorita zvládl a soupeřům nedal šanci. Kilometr před cílem si dal kolem ramen francouzskou trikolóru a dosáhl druhého nejlepšího času v historii. Jen on sám byl v roce 2014 v Curychu ještě o 39 sekund rychlejší.

Téměř všechny soupeře předešel o celé kolo. Dvanáct kilometrů před cílem se ze skupiny pronásledovatelů odpoutali oba Japonci. Arai k bronzu z Ria přidal stříbro, Kobajaši získal první bronz.

Drahotová z chodecké dvacítky po 13 kilometrech odstoupila. Dvaadvacetiletá bronzová medailistka z mistrovství Evropy v roce 2014 tak nenavázala na umístění v první desítce na předchozích šampionátech i na hrách v Riu de Janeiro. Zdravotní problémy, které ji v této sezoně provázejí, si vybraly svou daň.

S vedoucí skupinou ztratila kontakt už po třech kilometrech. Tehdy se projevily zažívací potíže, které před startem nebyly patrné. Trenér Ivo Piták v tu chvíli poznal, že je něco špatně. "Tušil jsem to ve druhém kole, když najednou z první skupiny zapadla na záchod," popisoval.

V polovině trati ztráta české chodkyně narostla na dvě a půl minuty. Když ji pak vedoucí skupina předešla o celé kolo, Drahotová zastavila u krajnice.

Co bylo příčinou jejích náhlých potíží, kouč nevěděl. "Jestli infekce, nějaké špatné jídlo nebo nějaká chyba. Nevím proč, prostě žaludeční křeče, průjem, zvracení," řekl. Litoval toho, protože Drahotová se podle něj vracela do formy, povedlo se jí upravit váhu a dát se celkově dohromady. "Mrzí mě to. Určitě pro tu psychiku to nebude dobrý impulz," dodal Piták.

Zlatou medaili získala Číňanka Jang Ťia-jü v osobním rekordu 1:26:18 těsně před Marii Gonzálezovou z Mexika, která zopakovala stříbro z Ria. První medaili pro Itálii v Londýně vybojovala Antonella Palmisanová poté, co velkou favoritku Číňanku Lu Siou-č' těsně před koncem diskvalifikovali.

Stejný závod mužů vyhrál Kolumbijec Eider Arévalo. Juniorský mistr světa z roku 2012 vylepšil o 52 sekund čtyři roky starý osobní rekord z Poděbrad časem 1:18:53. Druhý prošel cílem jen o dvě sekundy později osmnáctiletý Sergej Širobokov, jediný ruský chodec, jemuž IAAF umožnila start v Londýně v rámci neutrální výpravy.

Mistrovství světa v atletice v Londýně:

Finále:

Muži:

Mistrovství světa v atletice v Londýně:

Finále:

Muži:

1500 m: 1. Manangoi 3:33,61, 2. Cheruiyot (oba Keňa) 3:33,99, 3. F. Ingebrigtsen (Nor.) 3:34,53, 4. Mechaal (Šp.) 3:34,71, 5. Holuša (ČR) 3:34,89, 6. Michu (Bahr.) 3:35,81, 7. Lewandowski (Pol.) 3:36,02, 8. Willis (N. Zél.) 3:36,82.

4x400 m: 1. Trinidad a Tobago (Solomon, Richards, Cedenio, Gordon) 2:58,12, 2. USA (London, Roberts, Cherry, Kerley) 2:58,61, 3. Velká Británie (Hudson-Smith, Cowan, Yousif, Rooney) 2:59:00, 4. Belgie 3:00,04, 5. Španělsko 3:00,65, 6. Kuba 3:01,10, 7. Polsko 3:01,59, 8. Francie 3:01,79.

Výška: 1. Baršim (Kat.) 235, 2. Lysenko (Rus.) 232, 3. Ghazal (Sýrie) 229, 4. Rivera (Mex.) 229, 5. Przybylko (Něm.) 229, 6. Grabarz (Brit.) a Ivaňuk (Rus.) oba 225, 8. McBride (USA) 225.

20 km chůze: 1. Arévalo (Kol.) 1:18:53, 2. Širobokov (Rus.) 1:18:55, 3. Bonfim (Braz.) 1:19:04, 4. Shange (JAR) 1:19:18, 5. Linke (Něm.) 1:19:21, 6. Bird-Smith (Austr.) 1:19:28, 7. Wang Kchaj-chua (Čína) 1:19:30, 8. Martín (Šp.) 1:19:41.

50 km chůze: 1. Diniz (Fr.) 3:33:12, 2. Arai 3:41:17, 3. Kobajaši (oba Jap.) 3:41:19, 4. Hlavan (Ukr.) 3:41:42, 5. Maruo (Jap.) 3:43:03, 6. Helebrandt (Maď.) 3:43:56, 7. Augustyn (Pol.) 3:44:18, 8. Heffernan (Ir.) 3:44:41.

Ženy:

800 m: 1. Semenyaová (JAR) 1:55,16, 2. Niyonsabaová (Bur.) 1:55,92, 3. Wilsonová (USA) 1:56,65, 4. Wambuiová (Keňa) 1:57,54, 5. Bishopová (Kan.) 1:57,68, 6. Cichocká (Pol.) 1:58,41, 7. Lipseyová (USA) 1:58,73, 8. Sharpová (Brit.) 1:58,98.

5000 m: 1. Obiriová (Keňa) 14:34,86, 2. Ayanaová (Et.) 14:40,35, 3. Hassanová (Niz.) 14:42,73, 4. Teferiová (Et.) 14:47,45, 5. Kipkemboiová (Keňa) 14:48,74, 6. Muirová (Brit.) 14:52,07, 7. Kiprotichová (Keňa) 14:54,05, 8. Kruminsová (Niz.) 14:58,33.

4x400 m: 1. USA (Hayesová, Felixová, Wimbleyová, Francisová) 3:19,02, 2. Velká Británie (Clarková, Nielsenová, Doyleová, Diamondová) 3:25,00, 3. Polsko (Holubová, Baumgartová, Gaworská, Swietá) 3:25,41, 4. Francie 3:26,56, 5. Nigérie 3:26,72, 6. Německo 3:27,45, 7. Botswana 3:28,00, Jamajka nedokončila.

Disk: 1. Perkovičová (Chorv.) 70,31, 2. Stevensová (Austr.) 69,64, 3. Robertová-Michonová (Fr.) 66,21, 4. Pérezová 64,82, 5. Caballerová (obě Kuba) 64,37, 6. Müllerová (Něm.) 64,13, 7. Su Sin-jüe 63,37, 8. Feng Pin (obě Čína) 61,56.

20 km chůze: 1. Jang Ťia-jü (Čína) 1:26:18, 2. Sánchezová (Mex.) 1:26:19, 3. Palmisanová (It.) 1:26:36, 4. De Senaová (Braz.) 1:26:59, 5. Arenasová (Kol.) 1:28:10, 6. Cabecinhaová (Portug.) 1:28:57, 7. Garciaová (Peru) 1:29:13, 8. Wang Na (Čína) 1:29:26, ...A. Drahotová (ČR) nedokončila.

50 km chůze: 1. Henriquesová (Portug.) 4:05:56 - světový rekord, 2. Jin Chang 4:08:58, 3. Jang Šu-čching (obě Čína) 4:20:49, 4. Burnettová (USA) 4:21:51.