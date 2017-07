Ani výkon roku na vítězství nestačil! Špotáková skončila na mítinku v Lausanne druhá

O 103 centimetrů tím překonala výkon Špotákové z první série, kterým se dvojnásobná olympijská vítězka dostala na chvíli do čela letošních světových tabulek. Ani nejdelší hod od roku 2014 světové rekordmance k prvenství nakonec nestačil.

„První pokus jsem šla lehce a konečně to trochu letělo. Byl to v podstatě můj nejdelší první pokus od roku 2011. Bohužel jsem po něm ztratila koncentraci a udělala školáckou chybu. Člověk by se neměl radovat během soutěže, ale jinak to vidím pozitivně,“ uvedla Špotáková.

Výkonem 67,40 překonala své dosavadní letošní maximum o více než dva metry. „První hody u mě nebývají maximum, takže věřím, že mám na víc. Těším se, že to přijde 8. srpna v Londýně,“ řekla směrem k mistrovství světa, které se bude konat na stadionu, kde v roce 2012 získala své druhé olympijské zlato.

V průběžném pořadí Diamantové ligy je druhá o dva body za Kolakovou, která vylepšila svůj vlastní chorvatský rekord z Ria o dva metry a 25 centimetrů.

Tomáš Staněk skončil v soutěži koulařů třetí výkonem 21,36 metru. Roli letošní jedničky potvrdil Američan Ryan Crouser, jenž vylepšil rekord mítinku na 22,39 metru. Staněk si zopakoval výsledek z předloňského mítinku v Římě, který byl jeho dosud jediným startem v Diamantové lize.

Držitele českého rekord (22,01) porazil ještě Novozélanďan Tom Walsh, který zaostal za hranicí 22 metrů jen o tři centimetry. Olympijský vítěz Crouser ji překonal hned čtyřikrát a přiblížil si na 26 centimetrů výkonu, kterým vévodí letošním světovým tabulkám.

Dvojnásobná mistryně světa Zuzana Hejnová doběhla v závodu na 400 m překážek pátá v čase 54,69 sekundy. Vyhrála Američanka Ashley Spencerová za 53,90. Hejnová zaostala o 29 setin za svým letošním maximem z Eugene, kde byla čtvrtá. Od stupňů vítězů ji dnes dělilo 33 setin.