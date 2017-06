Prohra s Maďarskem může znamenat konec. Zvládneme to, věří Záplatová

Dostala za úkol bránit Alinu Jagupovovou. „Pro mě to byla velká pocta, ale ubránit takovou hráčku na nula bodů se nedá. Nebylo to však o ní. Myslím, že ona jim to nevyhrála. Vyhrály to ostatní,“ přiznala Petra Záplatová poté, co české basketbalistky padly v prvním duelu ME s Ukrajinou 47:59. V sobotu s Maďarskem tak budou hrát o výhru, která je může posunout dál. Jinak hrozí konec.

Čím to tedy bylo, že se vám střelecky nedařilo? Projevila se nervozita?

„Tak nervozita tam i musí být, ale myslím, že jsme brzy sklopily hlavy dolů. Když jsme konečně daly bod nebo si vybojovaly faul, tak nám vzápětí soupeřky daly trojku a to nás srazilo dolů. To by však nebylo být, měly bychom i tak bojovat dál. Basket je o bodech a ty body se budou dávat. My je musíme jen vrátit.“

Dolehla na vás atmosféra?

„Člověk to vnímá, samozřejmě. Diváci nás povzbuzovali a hnali nás k lepšímu výkonu, ale že by nás to ovlivňovalo, to ne. Jsme na to zvyklé.“

Pomohlo vám alespoň vyburcování Kiy Vaughnové v poločase?

„Nakoplo nás to. Pozitivně. Je dobře, že se někdo ozval. Potřebovaly jsme to.“

A pak jste zabraly…

„Ve druhé půlce jsme ukázaly, že bychom je dokázaly porazit. Měly jsme na to, ale nezvládly jsme to. Snad to ukážeme alespoň v sobotu.“

Povzbudilo vás to zlepšení alespoň teď před zápasem s Maďarskem?

„To se blbě hodnotí, určitě z toho nemám lepší pocit. Musíme se poučit z chyb a v sobotu na ně vlétnout, protože to pro nás bude strašně důležité. Věřím, že to zvládneme.“

Z jakých chyb se tak chcete hlavně poučit?

„Hlavně je to o naší obraně. My možná budeme dávat málo bodů, ale můžeme i ubránit na málo bodů. Jsme dobré obranářky a ten útok přijde s dobrou obranou. Nastoupit s tou obranou dříve, což jsme v první půli váhaly a nehrály takový tlak na míč.“

Maďarky by měly být ještě slabšími soupeřkami než Ukrajinky, ne?

„Papírově třeba, ale to se asi nedá říct. Tady hrají roli různé aspekty. Uvidíme, musíme se soustředit hlavně na náš výkon.“