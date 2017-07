Tour bez Sagana: Aru bez konkurence, Yatese si hosteska spletla s bratrem

Neskutečný finiš předvedl v závěru páté etapy Tour de France italský cyklista Fabio Aru. Necelé tři kilometry před cílem vystartoval do útoku a cíl protnul se 16vteřinovým náskokem. Dokázal tak vybojovat své první etapové vítězství na Tour de France. „Už jsem vyhrál etapu na Vueltě i Giru, tohle mi chybělo,“ radoval se šťastný vítěz. A nezapomenutelný zážitek čekal v etapě, do které už nenastoupil vyloučený Peter Sagan, i na Simona Yatese, jehož si hosteska spletla s bratrem Adamem.

Fabio Aru přišel kvůli zranění na začátku sezony o Giro, svůj nejoblíbenější závod v rodné Itálii. O to větší má radost, že se mu podařilo vyhrát svou vůbec první etapu na Tour de France a ještě ke všemu na trase, kterou neznal. „Nikdy dřív jsem na La Planche des Belles Filles nevyšplhal. Ale pomohlo mi, že jsem se díval na video, jak tu Chris Froome v roce 2012 a Vincenzo Nibali o dva roky později vyhráli. To mi pomohlo zhodnotit, kdy vyrazit do útoku,“ vysvětlil, proč se rozhodl zaútočit necelé tři kilometry před cílem.

Italský cyklista se v úniku dokázal udržet, dal do něj všechny síly. Ač se ho Daniel Martin s Chrisem Froomem snažili dohnat, do cíle nakonec dojeli až o 16 vteřin později. „Vždycky jsem se snažil co nejvíc, aby měli fanoušci nějakou podívanou. Byl to i dnes můj záměr a to, že se bavili a já ještě vyhrál, mi přineslo obrovské uspokojení. Posledních 300 metrů jsem ale trpěl,“ přiznal s úsměvem na rtech čerstvý vítěz.

Závěrečný finiš Arua ocenil i vítěz dvou posledních ročníků Chris Froome, který se poprvé v letošním závodu dostal do čela průběžného hodnocení a do šesté etapy vyrazí ve žlutém trikotu. „Dnešní etapa ukázala, jak na tom ostatní jezdci jsou. Aru byl hodně vepředu, i to je známka jeho skvělé formy. Vybral pod kopcem ten správný okamžik. Možná mu ale dáváme příliš mnoho prostoru,“ chválil soupeře. I přesto, že vyhrál někdo jiný, oblékne žlutý dres pro lídra závodu. „Je neuvěřitelné být zase ve žlutém trikotu, ale do konce závodu je ještě daleko,“ varoval před předčasnými oslavami.

Svou chvíli slávy si šel vychutnat také mladý jezdec Simon Yates, který vybojoval bílý trikot pro nejlepšího mladého jezdce. Jde tak ve šlépějích svého bratra-dvojčete, který se vloni ve stejné pozici udržel až do konce závodu. A kvůli tomu si zažil i lehce bizarní historku, kdy si ho hosteska spletla právě s jeho bratrem. „Když jsem dorazil na pódium, tak mi hosteska řekla ‚znovu ahoj‘, tak jsem jí jenom řekl, že si mě asi s někým spletla,“ prozradil po závodu novinářům.

Příhodě s hosteskou se prý jen zasmál, větší význam pro něj má fakt, že dokázal bílý trikot vybojovat. „Jsem rád, že jsem ho vybojoval a pokusím se ho udržet co nejdéle. Chtěl jsem dneska vyhrát i etapu, ale Fabio byl na úplně jiné úrovni. Nebyl jsem ani blízko tomu ho dojet, i když jsem se snažil,“ radoval se Yates, který do cíle dorazil na šestém místě se ztrátou 43 vteřin.

