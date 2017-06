Šťastný mistr Štybar: Rád bych teď dres šampiona ukázal na Tour de France

Po třech letech je Zdeněk Štybar znovu mistrem republiky v cyklistickém silničním závodě. Ani nastupující Josef Černý, ani vedro ve Žiaru nad Hronom ho neutavily. Ovládl poslední dva ze sedmi okruhů a zaslouženě zvítězil. Do cílové rovinky přijel sám, s rukama nad hlavou. S titulem v kapse a pokud možno speciálně vybarveným dresem českého šampiona by nyní rád vyrazil na Tour de France, která startuje příští sobotu.

„Nominace mého týmu (Quick-Step Floors) vím, jak vypadá, ale musím ctít čekání, než ji oznámí tým. Můžu říct asi tolik, že doufám, že dres budu mít možnost na Tour ukázat, a to v dobrém světle,“ řekl Štybar v cíli společného závodu Čechů a Slováků.

V posledním okruhu jste zápolil s Josefem Černým, kterého jste nakonec urval. Máte na kontě hodně vydřené vítězství?

„Bolelo to dost. Nečekal jsem, že od startu pojede únik, navíc takhle silná skupina, jaká se vytvořila. (jeli v ní vedle Štybara i Kreuziger, Vakoč, J. Sagan a další, pozn. red.) Naskočil jsem do té skupiny s tím, že uvidím, co se vyvine. Nakonec byla tak silná, že nás zezadu nebyl nikdo schopný dojet. Závod to byl nádherný, moc jsem si ho užil a myslím si, že to bylo nejtěžší mistrovství republiky, které jsem zatím jel.“

Byla to taktika vás, nejlepších českých závodníků, vytvořit si únik a mezi sebou si všechno rozdat?

„To určitě ne. Závod se vyvíjel úplně jinak, než jsem si myslel. Spíš jsem to čekal v závěru závodu, a myslel jsem si, že poslední dvě nebo tři kola se taková skupina může vytvořit. Nakonec to dopadlo tak, že únik vznikl úplně nevinně v polovině prvního okruhu.“

Nebyl v něm Peter Sagan, místo toho s vámi jel jeho bratr Juraj. Jako jediný Slovák.

„To byla naše výhoda. Kdyby to tak nebylo, asi by se pak taky jinak vyvíjelo. Takhle jsme byli všichni spokojení.“

Měl jste s Černým v posledních dvou kolech těžké pořízení?

„Každopádně jel Pepa výborně. Vždyť to byl on, kdo roztrhal přední skupinu, kdo z ní nastoupil. My ostatní jsme věděli, že je dost silný, že ho musíme dojet. Ale už jsme jeli dlouho v úniku, všichni jsme toho měli dost. Bylo to o třech nástupech, a najednou jsme tam zůstali sami s Pepou.“

Už dvojnásobný mistr republiky @zdenekstybar (2014, 17) přijímá gratulace v cíli silničního závodu v Žiaru nad Hronom. A teď Tour de France? pic.twitter.com/szuiERZGua — Jiří Punčochář (@jpcoch55) June 25, 2017

Kontroloval jste si, jak velký náskok máte před pelotonem?

„Spíš jsem si kontroloval kluky, kteří byli za námi. To byla moje priorita, aby nás dva (s Černým) nedojeli. Věděl jsem, že Černý je hodně silný. Byla s ním dobrá spolupráce, jel výborně. Vsadil jsem na poslední kopec, kde jsem mu ujel.“

Ukázal jste svojí vytrvalostí v posledních dvou kolech, že jste titul chtěl nejvíc?

„Moc jsem si ho přál, proto jsem sem přijel. Nechtěl jsem druhé místo. Tím jsem si na sebe vytvořil tlak. Navíc Pepa (Černý) jel výborně. Čekal bych spíš, že nebude střídat, že se jen poveze, bude doufat, že s tím někde vyčůrá a zkusí mě v cíli ošpurtovat. To se nestalo. O to víc jsem musel dát sil do posledního nástupu, abych ho urval.“

Až na váš třetí nástup nezvládl reagovat. První dva ještě ubránil.

„Je to tak. Vsadil jsem pak už jen na jednu kartu, na poslední kopec. Ještě jsem v nejhorším mohl doufat ve spurt, ale to je vždycky loterie. Moc jsem si přál, abych si ten vítězný pocit vychutnal sám v cílové rovince.“

Černého chválíte za jeho závodnický přístup, ale nepodepsal si jím taky proti vám svůj ortel?

(úsměv) „To si nemyslím. V závodě, kdy jste celý den v úniku, nikdy nevíte, jak na tom kdo je. On už několikrát ukázal, že to umí. Musel jsem do toho dát všechno.“