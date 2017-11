Boroš vybojoval na domácím ME v Táboře sedmé místo, Havlíková dojela desátá

Boroš se po celý závod pohyboval ve skupince pronásledovatelů vedoucího nizozemského dua. Za bronzem nakonec zaostal o šest vteřin. Mathieu van der Poel vystřelil za zlatem hned v úvodních metrech a postupně navyšoval náskok, takže v cíli si svůj triumf mohl náležitě vychutnat.

Dvaadvacetiletý Mathieu van der Poel, mezi jehož soupeře patřil ve čtyřicítce dalších závodníků i o necelé tři roky starší bratr David, tak potvrdil, že se mu na jihu Čech daří. V Táboře si na šampionátu v roce 2015 dojel i pro svůj první titul mistra světa v elitní kategorii.

Na evropský trůn nizozemský jezdec usedl po loňském stříbru v Pontchateau a nechal za sebou dosavadní šampiony od návratu elitní kategorie do programu ME. Van der Haar triumfoval před dvěma lety v nizozemském Huijbergenu, Aerts se z prvenství radoval loni.

Havlíková dojela desátá



Cyklokrosařka Pavla Havlíková dojela v závodě elitní ženské kategorie na mistrovství Evropy v Táboře na desátém místě, když ve finiši předčila Karlu Štěpánovou. Těsně zvítězila Belgičanka Sanne Cantová.

Čtyřiatřicetiletá Havlíková, držitelka evropského stříbra z ME v německém Lorschi před třemi lety, měla v osmadvacetičlenném startovním poli na vítězku ztrátu minutu a 40 vteřin.

"Dneska chyběl k lepšímu výsledku asi kousek štěstíčka, ale i lepší nohy. Měla jsem pocit, že mám krizi od začátku až do konce. Ale jsou i takové dny a jeden takový zrovna dneska přišel," uvedla Havlíková.

Zklamaná však nebyla. "Nesešlo se to, ale určitě jsem to nevzdala a bojovala, co to dá. Nedalo to na nějaké lepší příčky, ale zklamání není, dala jsem do toho úplně všechno," ujistila Havlíková.

V závěru pobavila diváky srdnatým soubojem se Štěpánovou o umístění v první desítce, který obě braly s velkým úsměvem. "Udělaly jsme alespoň trošičku show pro lidi," podotkla Havlíková.

Štěpánová uznala, že spurty nepatří k jejím silným stránkám. "Chybělo asi půl metru, pak metr na čáře, to už jsem věděla, že Pavlu nepředjedu. Musela jsem to zkoušet celé poslední kolo, nechala jsem tam spoustu sil, ale Pavla je zkušená závodnice. Svezla se za mnou a pak mě na pásce přespurtovala," okomentovala dojezd Štěpánová.

S jedenáctou příčkou byla spokojená. "Bylo to těžké, ale tady diváci donutí člověka vždy k tomu nejlepšímu. Neslyšíte tady svůj dech, nevnímáte bolest v nohách. Neustále jsem to zkoušela, a když jsem věděla, kde se pohybuju, tak jsem si přála být do desítky. Ale ve spurtu jsem neudolala Pavlu," dodala šestadvacetiletá Štěpánová.

Cantová slavila třetí evropský primát po zlatých medailích z let 2014 a 2015 díky lépe zvládnutému spurtu proti Nizozemce Lucindě Brandové, která byla druhá i loni. Z bronzu se radovala Italka Alice Maria Arzuffiová.

"V závěru to bylo hodně rychlé a já jsem strašně šťastná, že jsem vyhrála," pochvalovala si sedmadvacetiletá vítězka. Loni byla překvapivě až šestá, ale pak si letos koncem ledna spravila chuť premiérovým triumfem na MS v Lucemburku.

Belgičanka jezdila v čele od začátku závodu. Spolu s ní určovaly tempo Brandová a další Nizozemka Annemarie Worstová. Postupně se k nim ještě stihla dotáhnout Arzuffiová, a jak se ukázalo, vysloužila si díky tomu medaili, neboť Worstová začala ztrácet.

"Byl to opravdu těžký závod, i když jsem byla překvapená, že jsme pak zůstaly jen dvě na ten boj o zlato, když každým kolem někdo odpadával," přiznala Cantová, která má z MS ve sbírce i stříbro a dva bronzy.

Mistrovství Evropy v cyklokrosu v Táboře:



Muži do 23 let: 1. Iserbyt (Belg.) 53:19, 2. Pidcock (Brit.) stejný čas, 3. Wouters (Niz.) -7, ...11. A. Ťoupalík (ČR) -35, 23. Mayer -2:54, 24. Jelínek -2:56, 26. Vaníček -3:24, 29. Březina -3:56, 30. Šulc -4:00, 35. Kunt -5:14, 38. Honzák (všichni ČR) -7:15.

Junioři: 1. Rouiller (Švýc.) 39:16, 2. Kopecký (ČR) -2, 3. Tulett (Brit.) -8, ...18. J. Ťoupalík -1:55, 24. Schierl -2:22, 26. Říman -2:27, 28. J. Hník -2:28, 29. Ježek -2:30, 31. Mikšaník -2:33, 35. Tomášek (všichni ČR) -2:55.

Ženy elite: 1. Cantová (Belg.) 41:57, 2. Brandová (Niz.) stejný čas, 3. Arzuffiová (It.) -15, 4. Worstová -45, 5. Kaptheijnsová (obě Niz.) -1:06, 6. Lechnerová (It.) -1:10, 7. Van Loyová (Belg.) -1:25, 8. Wymanová (Brit.) -1:32, 9. Betsemaová (Niz.) -1:34, 10. Havlíková, 11. Štěpánová obě -1:40, ...21. Kuntová -4:26, 26. Mikulášková (všechny ČR) -6:27.



Ženy do 23 let: 1. Teocchiová (It.) 35:36, 2. Verdonschotová (Belg.) stejný čas, 3. Nosková -4, ...7. Mišoňová -36, 10. Šafářová -57, 13. Czeczinkarová -1:12, 21. Švihálková -1:57, 26. Ungermanová -2:25, 27. Bajgerová -2:44, 28. Švecová (všechny ČR) -2:52.