Hořkosladké umístění, říkal Abraham. Jel čtvrtý, desítka byla nadosah

„Je to hořkosladký pocit. Jsem hrozně spokojený a šťastný, na druhou stranu je trochu frustrující, že tento závod klidně mohl být v desítce a možná o nějakou pozici výš. Aleix Espargaro, na kterého jsem si věřil, že bych ho mohl předjet, skončil osmý. Tam někde jsme se mohli pohybovat, což by byl super výsledek,“ řekl Abraham.



Na jeho propadu se podepsaly i technické potíže, které mu vedení týmu Aspar ale zakázalo konkretizovat.



Jaké bylo jet na čtvrtém místě v domácím závodě MotoGP?

„Nebudeme si nic nakecávat, věděl jsem, že to není úplně ta pozice, která by byla odpovídající. (úsměv) Věděl jsem, že se propadnu. Po tom, co jsme vyměnili motorku, tak hned po nějakých dvou kolech jsem zaznamenal technickou závadu, která přetrvávala až do konce. Naštěstí se nezhoršovala, takže jsem mohl dojet závod. Mohl jsem ho dojet i velice slušně, ale na výjezdech motorka nefungovala tak dobře, jak by měla, a tam mi bohužel všichni trošičku ujížděli. Co se týká rovinky nebo top speedu, to už bylo v pořádku.“



Odhadnete, kolik pozic jste takto ztratil?

„Několik to bylo. Které předjetí mě štve nejvíc je to od Johanna Zarca před cílem, protože já jsem na tom výjezdu měl přidaný plný dřív než on, ale stejně mi poodjel a projel cílovou páskou přede mnou. Bohužel to k závodům patří, moji mechanici pracovali úplně skvěle a tohle nemohli (závadu) ovlivnit.“



Co to bylo za závadu?

„Já bych to rád řekl, ale dostal jsem zakázáno to říkat. Když se zeptáte fanoušků u trati, tak vám řeknou, co to bylo. Kdo rozumí motorkám, ten to musel vidět.“



Byl jste v obraze, že jedete po zastávce v boxech na čtvrtém místě?

„Nevěděl jsem konkrétně, že jsem čtvrtý. Jet o bednu by bylo skvělé, možná kdyby tam technický problém nebyl, třeba bych Reddinga a Espargara předjel a mohl jsem chviličku být druhý, ale bohužel to nešlo. I když jsem na brzdách byl lepší, oni mně na výjezdu trošičku ujeli a měli malinký náskok.“



Měl jste dopředu danou strategii, kdy motorku budete měnit?

„Domlouvali jsme se, že buď jim ukážu já a zajedu do bodů, nebo když to bude úplně jasné a budou všichni zajíždět, tak taky, nebo mi ukážou oni. Nakonec to bylo tak, že ukázali mechanici, respektive v dnešní době máme informace na displeji, a tam se mi objevilo, že mám zajet k nim a měnit motorku. A bylo to úplně skvělé načasování.“ (Abraham měnil motocykl ve třetím kole)



Takový Marc Márquez ale byl v boxech kolo před vámi a suverénně vyhrál. Třeba jste do desítky mohl být, kdybyste to udělal jako on.

„Možná jo, možná ne. Ano, mohli jsme do toho jít dřív, protože trať na to byla připravená, ale potom vzniká další otázka: nebylo rovnou lepší odstartovat na suchých? Ztratil bych během dvou kol třicet nebo dvacet vteřin? To už by byla bedna.“



Riskoval někdo až takhle?

„Nikdo to nerisknul, ale možnost to byla.“



Počítal jste s tím, když jste se vyhoupnul těsně za špičku, že pojedete hlavně bezpečně a pokusíte se co nejvíc míst udržet?

Měl jsem výhodu, že jsem jel s Reddingem a Aleixem Espargarem, takže jsem se ne vyvážel, ale měl jsem vzor před sebou. Věděl jsem, kde jsem rychlejší já, kde ztrácím. Inspiroval jsem se u nich a závod mi to ulehčilo.“



Pak se na vás zezadu dotáhnul Valentino Rossi. Jaké je to vozit za sebou takovou legendu?

„Je to normální závodník. Porazit ho by bylo super, ale k čemu to je? Nejde o to porazit Rossiho. Každý máme svůj výsledek.“



Není to o strach mít ho za sebou?

„Jsou jiní lidi a adepti, které je o strach mít za zády.“ (směje se)



Těší vás, že před vámi nikdo nespadl, takže jste si bodové umístění vyjel sám?

„To je velké plus celého závodu. Já jsem nadšený ze 13. místa, i když vnitřně mám pocit, že ne mým zaviněním a ne zaviněním týmu to mohlo být o pár příček výš. Mohli jsme říkat: Brno, domácí trať, dali jsme top 10. V takové situaci nejsme. Ale jak mi řekla přítelkyně: mohl jsi spadnout nebo ten technický problém tě mohl úplně zastavit. To by bylo horší.“