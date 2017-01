Koho ke Koukalové a spol.? Davidové se nedařilo, v úvahu připadají další

Kdo by mohl ve štafetě doplnit Koukalovou a spol.? • FOTO: sport

Hodili dvacetiletou naději do vody a ta se za ní zavřela. „Moje chyby, má blbost,“ kála se Markéta Davidová, přezdívaná Makula. Navzdory tomu, že i přes její jedno trestné kolo vybojovaly nakonec české biatlonistky ve štafetě v Ruhpoldingu šesté místo, trenér Zdeněk Vítek netajil: „Dál hledáme čtvrtou závodnici.“ Dá mladé Davidové šanci i příští týden v Anterselvě? Nebo směrem k MS zvolí návrat jiných jmen? Podívejte se, kdo další by připadal do štafety v úvahu.