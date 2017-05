Loučení Landové už v 26 letech. Slyšela ovace, Koukalová jí dala cenu

"Je to něco, co si člověk nepřeje a ani to neumí naplánovat," uvedla dojatá Landová na vyhlášení Biatlonisty roku, kde si vyslechla od plného sálu ovace vstoje. "Byla jsem vykulená. A ani nevím, co jsem pořádně říkala... ," řekla rozechvěle.

Na pódium pozval Landovou šéftrenér Ondřej Rybář a letní mistryně světa ze stíhačky na kolečkových lyžích to nečekala. "Já z toho byla tak překvapená, že se mi málem rozskočilo srdce. Říkala jsem si, co mám teď dělat? Až tam mi to všechno asi došlo, že už v tom systému nebudu fungovat," litovala Landová.

Když si šla zpět sednout, zastavila a objala ji současná česká hvězda Gabriela Koukalová, která předtím získala cenu Biatlonistky roku. "Dala jsem jí tu cenu a řekla, že je pro mě letos biatlonistkou roku ona," uvedla Koukalová. "A já jsem jí říkala, že ona je biatlonista století," prozradila Landová, co špitla kamarádce do ucha.

V uplynulé sezoně už Landová vůbec nezávodila. Postupně dospěla k rozhodnutí, že dál závodit nemůže. "Tělo mě nepustí. Už nevydržím. Ten chronický únavový syndrom se propletl s těmi autoimunitními protilátkami. I kdyby mi lékaři řekli, že budu schopná, tak by mě hlava nepustila. Buď tomu sportu dáte všechno, nebo nic. A já už asi s tím pudem sebezáchovy bych se bála jít přes závity," vysvětlila Landová.

"Hrozně mě to mrzí, je to velká škoda. Nemyslela jsem si, že to vyjde nešťastně před olympiádou. Zdraví máme jedno a je to to nejdůležitější, co máme, takže ji chápu," řekla Koukalová.

O Vánocích nebyla schopná se na biatlon dívat ani v televizi

Landová přiznala, že si během zimy procházela krušnými chvilkami. Okolo Vánoc se na biatlon ani nedívala v televizi. "Opravdu byly doby, kdy jsem k tomu sportu měla averzi," přiznala. Postupně se z krize vyhrabala. "Nepopírám, že jsem musela docházet na různé psychoterapie. Nebylo jednoduché být doma a vypotácet se z toho problému. Za pomoci dobrých lidí se mi s tím ale podařilo vyrovnat," doplnila.

Spolu s biatlonistkami vyhrála v sezoně Světového poháru 2014/15 tři ze šesti štafet a díky tomu křišťálový glóbus. "Musím vytěsnit ty poslední dva roky, protože byly krušné. Ale nejkrásnější byl jasně že rok štafetový. Vzpomínky na tu křišťálovku, na to se nezapomíná. V mé paměti to zůstane navěky věků," řekla Landová.

Nyní chce dokončit vysokou školu, v červnu ji čekají státnice v Brně na Masarykově univerzitě. "Mám jednooborové učitelství tělesné výchovy. Pak od září bych ráda začala učit na základce, k tomu bych si chtěla dodělat ještě jednu další aprobaci a zároveň se motat kolem dětí v biatlonu dle dohody s Ondrou Rybářem," plánovala.