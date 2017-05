Babiš: Fotbalisti to podělali, není možné, aby se peníze dělily v bytě

Jaký je váš názor na současnou situaci ve sportu?

„Český sport neprožívá dobré období vzhledem k té kauze, která se stala na ministerstvu školství. Je to velice negativní. Není možné, když v minulosti některé vlády rozdělovaly peníze v nějakém baru v Intercontinentalu, aby se teď peníze rozdělovaly v nějakém bytě. To je pro mě nepřijatelné a skandální.“

ČUS vyzvala vládu, aby uvolnilo zadržované dotace pro sport, souhlasíte s tímto návrhem?

„Ty peníze samozřejmě ministerstvo školství má k dispozici. Já do toho ze svého pohledu nemůžu zasahovat. Ministryně musí ty peníze rozdělit. Já se akorát podivuju nad tím, že mi psaly různé kluby, že dostaly méně peněz než v roce 2016. Přitom je tam navýšení o 1,7 miliardy.“

Jak vnímáte stížnosti svazů, které v příštích měsících čeká pořádání evropských a světových šampionátů?

„Bohužel je situace extrémně vážná. Je potřeba peníze okamžitě uvolnit. Sportovci musí dostat peníze, nechápu, proč to paní ministryně už dávno neudělala.“

Jak by se měl řešit problém FAČR, která je v kauze svého předsedy Pelty mezi obviněnými?

„Fotbalu se skutečně nedaří, korupčních záležitostí je tam strašně moc. Když to porovnám s hokejem nebo ostatními sporty, tam je to podstatně lepší. Fotbal asi potřebuje nějak očistit. Já se fotbalem moc nezabývám, spíš spolupracuju s Českým svazem ledního hokeje. Máme obrovský deficit stadionů, nejenom pro mládež, ale chybí samozřejmě i velké stadiony pro diváky. Já to sleduju z povzdálí, je to velice špatné pro český sport.“

Měly by v současné době státní peníze dál do fotbalu téct?

„Já nevím, jak peníze tečou, jestli by šlo svaz vynechat a dát to přímo klubům, sportovcům… To by bylo nejlepší řešení.“

V posledních letech státní prostředky pro sport rostly, bude tento trend pokračovat i po Peltově kauze?

„Samozřejmě jsme před volbami, teď bude tvořen rozpočet na příští rok. Uvidíme, jestli ho ještě předložím já, nebo tam už nebudu. Určitě je třeba rozpočet navýšit. Uvidíme, jak to bude po příštích volbách, kdo bude ve vládě. Já můžu jenom přát sportovcům, aby konečně měli ve vládě někoho, kdo bude peníze rozdělovat transparentně, spravedlivě.“

Na valné hromadě ČUS jste představil plán na vytvoření státní agentury pro sport, sportovní prostředí však zatím usiluje o vznik samostatného ministerstva…

„Já v tom nevidím žádný rozdíl. Pokud bude agentura pro sport, která bude přímo pod premiérem, jde o to, aby to měli v rukách přímo sportovci a ne nějací lobbisti, kteří to tam rozdělují zezadu. V této chvíli jsem přesvědčen o tom, že český sport si zaslouží samostatnou agenturu, že by to mělo být mimo MŠMT, že je potřeba udělat inventuru všech sportovních zařízení, protože tam je obrovský deficit. Je potřeba investovat obrovské miliardy, navýšit provoz, udělat z toho agenturu, která nebude v rámci MŠMT, a zásadně změnit rozdělování peněz.“