Návrat na trůn? Djokovič má jasno, kdy nejdřív sesadí Murrayho

Ač již není trenérem Novaka Djokoviče, shrnul Boris Becker sobotní finále z tenisového Dauhá do surově výstižné věty. „Špatná zpráva po zbytek světa,“ napsal ryšavý Němec o triumfu Djokoviče, jímž ukončil Britovu šňůru 28 výher za sebou.

„Nejlepší možný scénář, jaký jsem si na začátek sezony mohl přát,“ jásal Srb. „Hrát všech pět zápasů na turnaji a pak tři hodiny proti světové jedničce, největšímu rivalovi a vyhrát v napínavém maratonu, to je velká vzpruha poté, co jsem poslední tři měsíce posledního roku předváděl nevyrovnaný tenis. Prostě naprosto snový start,“ vyhlásil Srb, jenž s Murray prohrál dva z posledních čtyř duelů, ale v celkové bilanci vede jasně 25:11.

Oba borci se u sítě přátelsky a s úsměvem na tváři objali, tahle bitva měla totiž jen psychologický efekt. Jinak se v žebříčku v podstatě nic nemění. Turnaj v Dauhá totiž patří pouze do nejnižší kategorie ATP 250, bodový rozestup mezi Britem a Srbem se naopak vzhledem k výsledkům z minulého roku zvětšil o 150 bodů na současných 780.

„Před Austrálií mi ale takový zápas pomůže,“ věřil Srb, jenž by rád v Melbourne vyhrál posedmé. Pokud by se mu to povedlo a Murray na úvodním grandslamu sezony skončil před semifinále, vrátil by se Djokovič na první místo žebříčku.