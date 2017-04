Tenis budoucnosti: SEDM klíčových změn, o kterých se jedná

Jaké změny se chystají v tenisovém světě? • FOTO: sport Tenis je na vrcholu. Sledovanost láme rekordy, fanoušků neustále přibývá. Přesto se už řadu měsíců uvažuje o několika změnách, které by bílý sport ještě více zatraktivnily a přiblížily divákovi. Některé z nich se již testují, jiné jsou ve stádiu úvah a jednání. Podívejte se ty nejdůležitější, které mohou tenis zásadním způsobem ovlivnit.

ZRUŠENÍ VÝHOD Odehráno patnáct minut a na ukazateli skóre nesměle bliká stav 1:1 na gamy. Takovým situacím by měl být konec. Postaralo by se o to pravidlo se zrušením shod a výhod, neboli za stavu 40:40 by následující bod rozhodl o vítězi celé hry. "Zápasy by měly trvat nejdéle 90 až 90 minut. Fanouškům, televizím i samotnému tenisu by to pomohlo, nepochybuje šéf WTA Steve Simon. Proti této variantě však vystupuje například bývalý vynikající český tenista a wimbledonský vítěz Jan Kodeš. "Vždyť to je ten největší rarc, když někdo prohrává v gamu a pak ho ještě po osmi shodách vyhraje," řekla pro Tennis Arenu legenda.

ZAVEDENÍ SUPERTIEBREAKU A další varianta, jak zkrátit dlouhé zápasy - supertiebreak v rozhodujícím setu. Toto pravidlo se již úspěšně využívá v deblových zápasech, brzy by se však mohlo uplatnit i při singlových utkáních, kdy by stejně jako ve čtyřhře rozhodoval supertiebreak, neboli vítězem utkání by se stal ten tenista, který při rozdílu dvou fiftýnů jako první dosáhne deseti bodů. Navždy by tak v tenisových análech zůstal jako nejdelší zápas historie zapsán duel prvního kola Wimbledonu v roce 2010 mezi Američanem Johnem Isnerem a Francouzem Nicolasem Mahutem, který trval 11 hodin a pět minut, aby ho v pátém setu v neuvěřitelném poměru 70:68 vyhrál americký dlouhán. Některé změny již byly oficiálně schváleny. V Davis Cupu už neuvidíte nekonečné páté sety jako v případě památného klání Štěpánka s Karlovičem (16:14 v pátém setu), či už nepřekonatelného rekordu Berdycha s Rosolem ve čtyřhře proti Wawrinkovi a Chiudinellimu (24:22). V rozhodující sadě se bude nově hrát za stavu 6:6 tiebreak.

ZKRÁCENÍ SETŮ Vyrovnáno, 4:4, na řadě je tiebreak. I takové situace se můžeme v dohledné době dočkat. Co si od tohoto pravidla přední přestavitelé slibují? Kromě významného zkrácení zápasů především větší množství dramatických situací bez "hluchých míst". "Není to špatná myšlenka. Když se dívám na zápas a skončí set, tak se seberu a jdu se psem. Přijdu za dvacet minut, je to 3:3 a vůbec nic se nestalo. Dramatických momentů by bylo víc a to je dobře," říká bývalý daviscupový kapitán Vladislav Šavrda.

SERVIS S TEČOVÁNÍM PÁSKY Ve volejbale se toto pravidlo bez větších problémů uchytilo. Servis, který tečne pásku a dopadne do určeného prostou, platí a hraje se dál. I v tenise se o této variantě hodně uvažuje a dokonce již také byla na některých challengerech testována. Pravda, proměnit mečbol servisem pomocí "prasátka" je pro soupeře hodně kruté, ale když může platit během výměny, proč ne na servisu?

MĚŘENÍ ČASU MEZI VÝMĚNY Nekonečné prodlevy mezi fiftýny, neustálé chození pro ručníky po sebekratší výměně, věčné driblování s míčkem před servisem, úprava oděvu, účesu ... To jsou věci, které zápasy klíčovým způsobem natahují. Řešení se zdá jednoduché, totiž nastavit jasný časový harmonogram mezi výměnami. Pravidla již na to jsou: hráč má na zahájení nové výměny na "běžných" turnajích 25 sekund, na grandslamech o pět méně. Problém však je, že jejich dodržování zůstává z drtivé většiny jen na papíře. S tímto nešvarem zápasí především Rafael Nadal či Novak Djokovič, ale i další hvězdy. Do hry se tak dostává i "lidskost" rozhodčího. Těžko si totiž představit, že po nekonečné výměně v třicetistupňovém vedru po čtyřech hodinách boje bude arbitr nutit vyčerpané hráče k dodržování limitů.

DAVIS CUP NA DVA VÍTĚZNÉ Další změna, o které se jedná, se týká Davisova poháru. Uvadající soutěž stále více čelí nezájmu předních tenistů, kteří jen s obtížemi a většinou neúspěšně hledají ve svém nabitém kalendáři na reprezentaci své země čas. Změna, která zavedla tiebreak v rozhodujícím setu, však zdaleka nemusí být poslední. Do popředí úvah se tak kromě jiného dostává i návrh na zkrácení zápasů ze tří vítězných setů na dva. Utkání by se navíc po vzoru Fed Cupu mohla odehrát jen ve dvou dnech. "Myslím, že by to měli stáhnout do dvou dnů a hrát na dva sety. Dvě dvouhry a jedna čtyřhra, něco takového," navrhuje ještě razantnější změny Novak Djokovič.