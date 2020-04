Supream se chystá na Brute: Využijeme bramboru, naší nejsilnější strategii | iSport.cz

Potvrdil roli jednoho z nejlepších českých hráčů hry Dota 2 a výrazně pomohl svému týmu Sampi k výhře v prvním kole Sazka eLEAGUE. Ondřej "Supream" Štěrba byl pak vybrán nejužitečnějším hráčem kola. Proti Brute prý zřejmě vytasí svou horkou strategii bramboru. Co si pod tím představit?

Za sebou máte první kolo Sazka eLEAGUE Dota 2, kde se vám podařilo dle očekávání vyhrát. Jak moc to pro vás byla snadná výhra?

„Byla to jedna z lehčích her, ale v BO1 se může stát vždycky cokoliv. Museli jsme využít jednu z našich strategií, které říkáme horká brambora.“

Porota a následně i fanoušci tě za výkony vybrali jako nejužitečnějšího hráče celého kola. Co na to říkáš?

„Těžko říct, jestli je to pravda, ale určitě si toho hodně vážím.“

Ty sám ses cítil ve formě? Věřil jsi, že jsi byl to kolo nejlepší?

„Ve formě jsem se určitě cítil, ale podle mě byl určitě MVP PXVXL, i když se mu to nakonec nepodařilo potahat.“

Ve druhém kole vás v sobotu čeká tým Brute, který už zřejmě bude trochu tvrdší oříšek. Jak vidíš vaše šance?

„Na zápas s Brute se určitě připravíme. Co se týká strategie, častokrát se rozhodujeme podle picků, ale mohli bychom využít jednu z našich nejsilnějších strategií, bramboru. Naše šance na výhru by tak měly být velmi dobré.“

Je v lize někdo, kdo by vás mohl v pozici favorita ohrozit, nebo si věříte na všechny?

„Podle mě jsou všechny týmy v lize dost podobné. Možná kromě eSuby, ta možná trochu vyčnívá.“

Hraje se vám líp z pozice favoritů, nebo je to naopak těžší s tím, že fanoušci mají vysoká očekávání?

„Těžko říct, mně osobně je to celkem jedno. Snažím se nad tím moc nepřemýšlet.“