Světový rekord! 12 000 MMR v Dota 2 překonáno thajskou hvězdou

Hodnocení MMR se neustále mezi elitními hráči zvyšuje, málokdy se ale další milník překoná tak rychle jako právě teď. Necelých osm měsíců od zdolání 11 000 MMR filipínským matadorem Abedem překračuje další metu thajská hvězda 23savage. Hráč o svém úspěchu informoval na Twitteru, kde se sešla spousta reakcí plných obdivu.

23savage je od začátku ledna, kdy opustil čínskou organizaci Vici Gaming, bez týmu. Proslavil se hlavně reprezentací Fnatic v období od září 2019 do června 2020. Nyní již zhruba dva měsíce tým hledá, ale ani přes jeho nesmírný talent a neskutečné MMR se mu zatím angažmá najít nepodařilo. Objevují se však spekulace, že by mohl zamířit do OG na pozici Carry.

Překonání 12 000 MMR čekal jen málokdo, obzvláště v takto krátkém čase. Většina profesionálních hráčů totiž nemá ani 10 000 MMR bodů, z českých a slovenských hráčů tuto hranici překonali pouze Saberlight a Skiter.